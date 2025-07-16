朱談普發一萬元 給國產供應鏈更多鼓舞

726罷免投票將決定24名藍營立委去留，國民黨最新反罷訴求就是大罷免如果成功，「現金放假一場空」。（資料照）

2025/07/16 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕藍白兩黨日前聯手在立法院通過全民普發現金一萬元的特別條例，引來綠營質疑政策買票，國民黨主席朱立倫昨在臉書發文指出，民進黨為了政治鬥爭，行政院長卓榮泰為了反對普發一萬，竟然說一萬元只能買遙控飛機或冰箱，顯然卓揆不知道對於人民來說一萬元能買多少民生物資，也不知道縱使人民有餘裕購買國產電器，在面臨經濟動盪的今天，能給予國產供應鏈更多鼓舞。

朱立倫表示，當前全球經濟面臨多重挑戰，持續通膨壓力削弱了民眾的實質購買力，與此同時，美國的關稅壁壘正重塑全球供應鏈，對台灣這樣高度依賴出口的經濟體，構成了可預見的外部風險。

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朱說，因應這樣的情況，國民黨率先提出「普發現金一萬元」的具體政策，刺激消費、支持中小企業，不僅是短期紓困，更是應對外部衝擊、強化總體經濟韌性的一項戰略性工具，更何況台灣過去幾年已經發放了四次消費券或現金，呼籲民眾七月廿六日要共同做出理性選擇，投下「不同意」票。

此外，國民黨近日最新反罷訴求就是大罷免若成功，「現金、放假一場空」，呼籲民眾如果想要保有立法院已通過增加的「4+1」國定假日，並延續全民普發現金一萬元福利，都要站出來反罷免。

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