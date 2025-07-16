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    野百合學運聯盟挺大罷免

    護國大遶境15日從北桃園出發車隊、徒步掃街。（記者鄭淑婷攝）

    護國大遶境15日從北桃園出發車隊、徒步掃街。（記者鄭淑婷攝）

    2025/07/16 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕廿四件國民黨立委罷免案將於下週六投票，三十五年前上街推動民主改革的「野百合學運世代聯盟」昨天發表聲明，以「制衡失控國會」、「防堵中國滲透」、「遏止烏克蘭式悲劇」等七大理由號召支持大罷免，強調這是一場一舉多得的民主防衛戰，切莫留待未來孩子譴責今日的沉默，現在要勇敢留下奮起的身影。

    聲明列舉七個支持大罷免的理由。一，藍白兩黨聯手架空國會、視民意於無物，這是制衡失控國會的憲政自救行動，也是公民不信任投票的合法途徑；二，眾多藍白立委配合北京論述杯葛國防預算，阻擋執政黨所提的每一個強化國安法案，並透過社群平台散播「疑美論」，這是防堵中國滲透的重要防線；三，若放任親共勢力操弄國會、削弱國防、癱瘓外交，台灣將成為中共效法俄羅斯處理「內部問題」的最佳範本，這是遏止烏克蘭式悲劇的關鍵時刻。

    四，若蒙蔽雙眼、縱容親共立委將台灣國會變成香港立法會，國際社會將難有對台援助的正當性，這是展示保衛意志的關鍵時刻；五，除了能掃除親共勢力滲透國會，也能終結投機政黨操弄關鍵席次，這是一場一舉多得的民主防衛戰；六，台灣人現在的機會成本，比以色列低太多；七、大罷免由年輕世代主導，這是世代交棒與價值重申的重要時刻。

    遏止烏克蘭式悲劇

    聲明並呼籲，盼所有台灣公民踴躍返鄉投票，用手中的一票守護台灣，要讓國際社會理解並讚揚這場罷免行動，見證台灣清除親共勢力的決心，以及展現民主自癒的強大力量，只要公民願意站出來，民主就不會沉淪。

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