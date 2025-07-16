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    花蓮又查水表？》掛罷傅看板被問個資 警：檢討做法

    玉里圓環旁的透天厝牆面掛罷免傅崐萁看板已兩三個月，昨天卻被警方通知到警局留個資，造成屋主恐慌。（民眾提供）

    玉里圓環旁的透天厝牆面掛罷免傅崐萁看板已兩三個月，昨天卻被警方通知到警局留個資，造成屋主恐慌。（民眾提供）

    2025/07/16 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮圓環旁一戶民宅兩、三個月前掛出罷免國民黨立委傅崐萁的廣告看板，也是全鎮唯一的罷傅看板，不料屋主前天卻收到警方通知，需前往警局說明，還被要求留下姓名電話。花蓮縣議員張美慧質疑，「這是在查水表嗎？」花蓮縣警局昨回應，玉里分局是依循過去作法；警局將重新通報，要求各分局調查時不須問個資。

    民進黨議員張美慧接到支持者投訴，指在自家外牆懸掛罷免傅崐萁看板，卻被警方叫去詢問，還要留下姓名、電話，屋主很緊張，擔心地問「為什麼會這樣！」她想問縣府「這是在查水表嗎？」

    張美慧說，警方說明是要統計全縣懸掛的罷免看板數，但警察單位本來就有調查權，不能自己去造冊列清單嗎？為何要把民眾叫去問、還要留個資？難道不會造成民眾恐慌？何況全花蓮縣都要統計，「作法相當爭議」，那如果是掛在空地上的呢，是不是也要去查誰租的？是徐榛蔚或是傅崐萁下令的嗎？花蓮人活在恐懼氛圍中已經夠久了，可以了嗎？

    花蓮縣警局對此表示，要求各分局針對轄內支持罷免、反罷免旗幟、布條設置、懸掛數量與地點進行清查，是循歷次選舉作法，目的是加強巡邏勤務。

    縣政局說，過去要求選舉看板及布條須登記「保管人」資料，通常是登記候選人競選總部的聯絡人，但這次罷免因為參與民間團體眾多，玉里分局求好心切，顧慮看板及布條萬一遭天災或人為破壞時，可第一時間聯絡通知，因此才要求屋主前往派出所登記資料，對於造成民眾困擾、誤解，縣警局已要求確實檢討改進，並重新通報執行本清查工作不得再詢問、記錄懸掛或設置民眾的任何個資。

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