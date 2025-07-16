怒轟國民黨「普發一萬元」違憲違法 卓揆：讓那些委員沒機會再亂審預算

行政院長卓榮泰昨痛批立院藍白強行通過「普發一萬元」的法律違憲違法，喊話讓那些不會審預算的委員，沒機會再亂審亂算。（記者王榮祥攝）

2025/07/16 05:30

〔記者王榮祥、謝君臨、陳昀／綜合報導〕行政院長卓榮泰昨砲轟立院藍白聯手強行通過「普發一萬元」的法律違憲違法，強調歲計賸餘僅三百餘億元，遠不足普發所需二三○○多億元；卓揆也喊話，「讓那些不會審、不會算預算的委員，沒機會再亂審亂算」。

卓榮泰昨偕同高雄市長陳其邁、農業部長陳駿季，會勘農糧署高雄仁武倉庫。他談到，強化經濟和社會國土韌性安全特別條例相關預算得來不易，有些立委要求普發現金，但依憲法七十條、預算法九十一條，當立院要用法律案、預算案增加行政院任何歲出時，必須徵詢行政院意見，但過去到現在一年多來，立法院「從來沒有做過這件事」，所以這事情「違憲違法」。

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即使舉債 寧可修復風災受損民房

卓揆說，風災後很多損害需要修繕，即使要舉債、也寧可舉債來修復民房，而不是舉債來發給立委、發給國人，這樣不能集中力量，不能真正解決台灣的問題。

卓榮泰感謝綠營立委「會審預算、也會算預算」，更知道不能違憲違法，「有些不會審、不會算預算的委員，不要讓他們再審」，「讓他們沒有機會亂審亂算預算，國家才能進步」。卓並說，發一萬元很輕鬆、對人民也許是好事，政府也不用做太多，但集中運用對國家更有益。

藍委稱捐一萬 綠：政治責任難逃

針對國民黨立委聲稱將捐出這一萬元，民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，這件事在社群網路上已經炸鍋，「捐錢和違法違憲掏空國家財政是兩碼子事」，不會因為國民黨人人領了一萬，人人再捐一萬，就不違憲了，不會因為你捐錢做公益，你所造成國家財政的黑洞就不存在；違法違憲的政治責任，國民黨不要想逃。

對於國民黨聲稱通過的是「特別條例」而非預算，吳痛批「不要硬凹！」三讀通過的特別條例，就是要求行政院編列特別預算的前提，有特別條例才能編特別預算，條例和預算是密不可分的，現在卻胡謅通過的是法律案，沒有影響政府預算的編列和執行，「這是什麼神邏輯啊！」

民進黨發言人卓冠廷昨也援引一九九○年「加發公教人員半月獎金」被宣告違憲的理由書指出，時任行政院長李煥、司法院長林洋港已告訴大家，立法院根本無權增加行政院預算支出。

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