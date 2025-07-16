學者︰賴清德若過境美工業城 將能呼應川普主張

賴清德總統（總統府提供）

2025/07/16 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕巴拉圭總統貝尼亞率先宣布賴清德總統將於八月訪問巴拉圭，總統規劃過境美國。學者昨認為，元首出訪行程多多益善，若選擇與製造業緊密連結的達拉斯作為過境美國的城市，將能呼應美國總統川普的「製造業回流」主張。

外交部長林佳龍今年五月才訪問美國德州休士頓，目前正出訪友邦巴拉圭。據了解，台灣在巴拉圭合作的電動巴士、台巴智慧園區等計畫，今年下半年都有機會看到成效。

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德州達拉斯 汽車工業重鎮

針對元首出訪友邦巴拉圭，東吳大學政治學系助理教授陳方隅指出，我國近期與巴拉圭的經貿合作多，包含電動巴士、智慧園區等，國安團隊對總統出訪一定有整體安排，固邦一直是我國重要的外交目標，元首出訪多多益善，能夠出去都是好事。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元則指出，美國是我國最重要的夥伴，總統過境將與美國政府及僑民有更多互動。對於總統擬過境美國紐約與德州達拉斯，葉耀元分析，達拉斯位於德州，以汽車工業為代表，與製造業緊密連結；如果選擇過境達拉斯，將能呼應美國總統川普一直主張的製造業回流，創造更多台商媒合的機會，讓美國看到台灣建構雙方合作投資橋樑的意願。

過境紐約 有助建立溝通管道

至於紐約，葉認為，不僅有廣大的台僑，也是美國金融中心，國會議員團隊在此設置辦公室，因此，若賴總統過境紐約，除強化與僑民之間的連結，也能透過在紐約人脈，為台灣建立更多溝通管道。

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