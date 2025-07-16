模擬共軍登陸台北港 誘敵深入一網打盡

機步269旅在八里模擬解放軍登陸，圖為CM-34雲豹甲車（左）與拖式2B飛彈發射車（右）。（記者陳逸寬攝）

2025/07/16 05:30

〔記者方瑋立、周敏鴻／綜合報導〕國軍「漢光四十一號」演習第七天，第三作戰區昨於新北八里實施「縱深防禦」實兵操演，模擬敵軍自台北港局部登陸，我軍在「摩羯」旋翼無人機進行空中偵察與火力導引下，CM-34雲豹甲車掩護部隊逐步轉進後方街區陣地，誘導敵軍進入我方火網交叉區，再行一網打盡殲敵，驗證部隊運用新式裝備與戰術戰法，強化縱深防禦與城鎮作戰能量。

此操演由駐桃園的陸軍機步第二六九旅聯兵第二營擔任主力，模擬共軍突破港區防線後向內陸推進。我軍官兵先於西濱快速公路周邊以兵、火力實施第一波抵抗，配合阻絕器材及阻絕工事，模擬戰時城鎮複雜地形下的多層次防禦。

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除了新北市八里區，陸軍步兵二○六旅步四營步二連也在桃園市蘆竹區模擬敵軍在灘岸登陸後交戰，並演練我方後備部隊沿幹道與支線，防止敵軍小部隊襲擾，以阻滯敵軍行動。

另，陸軍特指部昨於操演期間投入執行「特種偵察」、「火力導引」和「特種作戰」等三項科目，依據國軍公開照片資料，航特部首次公開狙擊手身著由黑、灰、白數位碎點構成的「數位城市迷彩戰鬥服」。軍方說明，城市型迷彩服目前處於試行階段，後將由各軍種依實際需求檢討。

國防院副研究員揭仲現場觀摩並受訪說，此演練展現國軍防衛作戰思維已突破以往「灘岸殲敵」的框架，轉為「誘敵深入、縱深防禦」，並藉由無人機空中偵察掌握敵情，主力部隊戰術後撤，引誘敵軍進入預設火網，再由預備隊包圍、殲滅。

針對本次演練再度投入TOW-2B拖式反裝甲飛彈車，軍事專家施孝瑋指出，該型飛彈具備無線導引與「頂攻」能力，適合針對共軍戰甲車防護較弱的頂部，甚至可能引燃車內彈藥、癱瘓敵軍人員作戰。

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