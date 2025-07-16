漢光41演習第7天》萬板大橋全面封鎖 阻殲敵軍進犯中樞

（記者王藝菘攝）

2025/07/16 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「漢光四十一號」極限練兵進入第七天，憲兵指揮部昨凌晨於連結雙北的萬板大橋執行「橋樑守備及據點群作戰」實戰化訓練，首次將該橋全線封鎖，並快速部署HESCO「艾斯科」防禦工事等八道阻絕鏈，構成四座阻絕陣地，並出動數輛雲豹甲車，搭配標槍飛彈、刺針飛彈及紅隼反裝甲火箭，構築多層次防禦縱深，達成遲滯並阻殲敵軍進犯政經中樞的目的。

萬板大橋長約六九○公尺、寬卅九公尺，如其名連結台北萬華與新北板橋，與鄰近的華江橋、華翠橋、光復橋及華中橋等皆為雙北重要通聯道路，並且由於該橋路線連結艋舺大道，十分鐘車程即可抵達北市中正區、總統府一帶，是城鎮防衛中重要的戰略咽喉，一旦遭敵掌控，將使敵軍迅速穿越淡水河長驅直入，威脅我政經中樞。

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橋上設置四座阻絕陣地

憲兵擔綱中樞戍衛重任，昨凌晨依據敵犯台可能行動，在萬板大橋上設置四座阻絕陣地，每道全長約一二○公尺，合計四八○公尺，涵蓋約七成橋長；每個陣地由八道設施構成阻絕鏈，包括鐵拒馬、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網、戰防雷、紐澤西護欄、阻絕尾車、HESCO「艾斯科」防禦工事及徵用的大型民車，合計卅二道阻絕關卡，結合阻絕及兵、火力等手段，構築多層次防禦縱深，完成拘打配合，達遲滯、阻殲進犯的目的。

記者昨於今年七月甫開幕的環南綜合市場現場觀察，憲兵部隊在環南市場、大理高中皆建立陣地火網，並在敵突入最後陣地時，結合陣地火網、CM-34雲豹甲車及人攜式標槍飛彈、刺針飛彈及紅隼反裝甲火箭，阻殲敵軍於萬板橋北市側橋頭，場面震撼逼真。

憲兵指揮部昨封鎖萬板大橋，進行守備作戰、據點群作戰，出動雲豹裝甲車阻殲敵軍。（記者王藝菘攝）

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