（新北）大罷免衝刺 雙和追垃圾車宣傳 林口鷹爸街講

把握民眾倒垃圾空檔，雙和罷團志工主動遞上文宣品。（記者陳奕劭攝）

2025/07/15 05:30

〔記者陳奕劭、羅國嘉／新北報導〕距離首波藍委大罷免投票日只剩十一天，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」發起追垃圾車行動，向居民宣傳七月廿六日投下同意罷免票，積極衝刺陸戰，加溫地方選情。

為爭取更多選民支持，雙和罷團志工把握民眾倒完垃圾的空檔，主動遞上文宣品，宣傳「七二六出門投同意票」，垃圾車一離開，志工小跑步趕往下一個據點，沿途向路人宣傳「同意罷免」。志工Jeremy說，多數居民反應友善，即便不認同理念，也不會出言辱罵。

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此外，推動罷免新北市藍委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」昨日在林口舉辦街講活動，邀請退役飛官徐柏岳（台灣鷹爸）助講。罷團表示，鷹爸以「反共護台」立場及罷韓行動經驗聲援，鼓勵民眾踴躍投下「同意罷免票」，傳達罷免是公民監督政治的重要行動。

徐柏岳表示，他效忠中華民國，這份忠誠並非死腦筋，而是基於現實與制度的認同，「若將來體制改變，我也會尊重全民的決定」，針對部分人士認同中國為「祖國」，他強烈批評為「假藍軍」，質疑其立場與價值錯亂。他強調，國軍透過漢光演習展現軍力，就是最強力的反共宣示，呼籲七二六與國軍一起「用行動滅共」，高喊「大罷免必成功，台灣加油！」

退役飛官徐柏岳到林口街講。（記者羅國嘉攝）

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