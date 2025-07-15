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    里長騎公務車 送反罷傅文宣

    花蓮市國治里長林建岐騎著公務電動機車，發送反罷免文宣。（民眾提供）

    花蓮市國治里長林建岐騎著公務電動機車，發送反罷免文宣。（民眾提供）

    2025/07/15 05:30

    花縣府：里長非行政中立規範對象

    〔記者王錦義／花蓮報導〕下週六就是大罷免第一波投票日，國民黨花蓮縣立委傅崐萁被視為指標人物，不料近日有民眾拍到花蓮市國治里長林建岐騎著印有「花蓮縣政府購置公務車」的機車，與一群傅的支持者挨家挨戶發送反罷免文宣，引發「行政不中立」的批評。縣府回應，里長非「公務人員行政中立法」所規範對象，林建岐則回應，是個人疏忽，未來會改進。

    林建岐：個人疏忽 會改進

    有網友在社群平台發文，林建岐騎著縣政府所發的公務車，手中抱著國民黨團總召傅崐萁的最新文宣，帶著一群支持者在街頭發送。這名網友認為，電動公務車為花蓮縣政府以公帑購置，原為協助基層民政事務與社區服務之用，卻遭用來配合特定政治立場，形同用「公帑反罷免」。

    罷團「微光花蓮」發言人W先生指出，民眾其實拍到二名花蓮市的里長參與發送傅崐萁文宣的行動。這是一場小蝦米面對大鯨魚的活動，面對傅崐萁龐大的資源，希望花蓮人可以勇敢站出來，「七二六」前往投票所，投下「同意罷免」。

    縣府回應說，村里長是最基層民選人員，無法定上下班時間，因非正式編制公務人員、非《公務人員行政中立法》所規範行政中立對象，不屬縣府監督管理對象，縣府重申所屬單位及人員均恪守行政中立相關規範。

    林建岐則回應媒體表示，當天就是找一些志工發送文宣，自己太大意了，是個人上的疏忽，未來會改進。花蓮市公所也聲明，公務機車是由縣府於二○二三年二月購置並移撥里長使用，公所同時訂定里長公務機車使用管理要點，規定公務機車應於轄內執行里相關業務為原則，呼籲各里長遵守相關管理要點及契約規範，勿把公務機車挪做他用，避免有損公職人員形象及政府信譽行為。

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