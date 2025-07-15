拿中央的錢辦活動 竟宣傳反罷免》 客委會：若屬實 將撤銷花縣府補助

穿著國民黨背心的志工逐桌發扇子未被阻擋，被疑違反行政中立。（民眾提供）

2025/07/15 05:30

〔記者楊綿傑、游太郎／綜合報導〕由客委會補助，花蓮縣政府主辦的「二○二五客鼓鳴心—鼓王爭霸戰」活動，縣長徐榛蔚卻在現場宣傳「反罷免」，還要求「給國民黨立委傅崐萁掌聲」，由於傅面臨罷免投票，縣府此舉被民眾檢舉違反行政中立。客委會昨表示，已發函要求花蓮縣政府說明，將盡速完成查證程序，如查證屬實，將撤銷補助。

「二○二五客鼓鳴心—鼓王爭霸戰」今年已是第廿九年舉辦，曾被列入「客庄十二大節慶」，此次結合地方特產辦理「客庄鳳梨饗宴」，席開五十桌讓民眾體驗辦桌的熱鬧氣氛。據指出，徐榛蔚當天致詞時提及立法院通過普發現金一萬元，要大家給傅崐萁掌聲，還提到財劃法通過為花蓮增一六一億元統籌分配款等，並逐桌發放傅崐萁政績扇子，但遭現場罷團及民眾嗆聲，亦有人向客委會提出檢舉。

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客委會主委古秀妃指出，「鼓王爭霸戰」最早是源於花蓮縣瑞穗鄉富源社區在地信仰中心保安宮的傳統慶典活動，後由花蓮縣政府接手主辦，客委會補助一百萬元予該活動，其用意是為了傳承發揚花蓮在地客庄特色文化。

古秀妃表示，很遺憾接獲民眾反映在活動場合出現涉及違反行政中立，進行花蓮縣立委反罷免宣傳之情事，已啟動查證程序，如事證屬實確鑿，將循相關程序予以撤銷補助。

古秀妃說明，目前已經函請花蓮縣政府說明，後續將會盡速完成查證，同時也發函給全國各地受客委會補助之單位或機構，提醒舉辦活動必須嚴守行政中立。

花縣府：絕無違行政中立

花蓮縣府回應，十二日於瑞穗鄉富源地區舉辦的「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰系列活動」，活動內容包括鳳梨採摘體驗、鳳梨饗宴、鼓藝競賽及晚會表演，皆為推廣在地特色文化與農產的正當性質活動，絕無違反行政中立情事。

縣府強調，如客委會或相關單位有進一步查證需求，縣府將全力配合；同時也保留針對不實指控影響縣府聲譽與公務執行的相關法律權益。

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