立院審查大法官被提名人》詹鎮榮：目前現況個人不支持廢死

針對死刑存廢議題，大法官被提名人詹鎮榮昨表示，以目前現況，他個人不支持廢死。（記者田裕華攝）

2025/07/15 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院全院委員會昨續審查「大法官人事同意權案」。針對死刑存廢議題，大法官被提名人詹鎮榮主張，他個人不支持廢死，並解釋死刑是一個權益調和後，國家昭告民眾何謂正義的一種方案，但不是恆古不變，當人民可接受另一種機制來彰顯正義時，屆時可考慮不再以剝奪生命來調和基本權的衝突狀況。

現職為政治大學法學院特聘教授的詹鎮榮在說明時指出，大法官作為憲法維護者，在執行憲法時，不免透過憲政價值詮釋，而容有解釋空間。憲法解釋固然以憲法規範、法理做主要依據，但主流民意也在一定程度上反映當前國人憲法意識、人權正義觀。

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死刑的「前理解」

意味有生命被剝奪

國民黨立委牛煦庭詢問，是否支持廢除死刑？詹鎮榮表示，以目前現況，他個人不支持廢死，其理由在於從憲法角度來看，死刑的「前理解」，是因為有故意的殺人罪成立，在憲法上意味著有一條人命或數條人命的生命權被剝奪了。

詹鎮榮認為，死刑是一個權益調和後，國家昭告民眾何謂正義的一種方案，這個方案不是恆古不變，當人民慢慢接受有另外一種機制可以彰顯正義之時，或許屆時可嚴正考慮是否不再以剝奪生命，來調和基本權的衝突狀況。

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