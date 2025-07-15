普發一萬 綠批藍不賄選就不會選

民進黨立委吳思瑤痛批國民黨，慷國家之慨、拿子孫的錢救自己的罷免。（記者田裕華攝）

2025/07/15 05:30

〔記者謝君臨、林欣漢／台北報導〕趕在首波大罷免七月廿六日投票前，立法院院會十一日三讀通過由國民黨團所提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，將行政院所編列的四一○○億元，大幅增為五四五○億元，並明定每人普發現金一萬元。民進黨團昨舉行記者會，痛批國民黨「不賄選就不會選」，慷國家之慨、拿子孫的錢救自己的罷免，並一再用錯誤資訊混淆視聽。

一再用錯誤資訊混淆視聽

民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨稱國家歲計賸餘有八三八五億元，用來發現金綽綽有餘，但他們沒說的是，已經匡列使用掉一大部分，包括疫後振興條例三八○○億元、新式戰機一五○億元、這次政院編列的四一○○億元，扣掉這些只剩三三五億元。「再用二三五○億元，就是得舉債，犧牲國家財政。」

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對於藍白稱過去可以發現金現在卻不行，批評民進黨雙標。吳思瑤指出，前總統馬英九二○○八年是發消費券，為因應金融海嘯刺激內需；前總統蔡英文二〇二○年、二○二一年分別發三倍券、五倍券，唯一一次政府發現金給人民是二○二三年蔡政府，但不論馬、蔡，都是由行政部門編列預算，而非由立院片面增加支出，「預算權是行政權，立院不能違反憲法發現金。」藍白不該撒幣救罷免，借子孫的錢政策買票。

吳思瑤說，民眾黨前主席柯文哲過去曾批評普發現金會造成財政紀律不彰、引發通膨，柯過去怎麼罵國民黨的，現在民眾黨卻與之狼狽為奸、為虎作倀。

民進黨團書記長陳培瑜批評，憲法第七十條規定，立院不能擴權增加政院支出；預算法第九十一條也規定，立院增加支出必須徵詢政院意見，同時要指明財源。他痛批，國民黨只想發錢舉債，完全不顧憲法、預算法、財政紀律法。

國民黨團則強調，正值國際經濟動盪，新加坡、韓國都普發現金救經濟、抗通膨，還稅於民、還錢於民才是政府當務之急，請總統賴清德拿出應有的高度及格局，要求行政院儘速將普發現金相關預算案送交立院審查，才是正辦。

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