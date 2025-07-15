漢光演習》聯合防空演練 戰機拂曉出擊 地面部隊接戰

幻象2000戰機拂曉出擊，率先升空迎敵。（記者游太郎攝）

2025/07/15 05:30

〔記者游太郎、劉宇捷、羅國嘉、吳俊鋒、黃靖媗、涂鉅旻／綜合報導〕「漢光四十一號」演習昨天進入第六天，全國各基地清晨實施「聯合防空作戰演練」，清晨四時五十分，空軍十二架戰機自花蓮空軍基地起飛，攔截闖入北、東部空域敵機，地面防空部隊並機動進入陣地接戰；憲兵、陸軍各部隊也實施地下機動移防、火砲射擊等演練。

昨天清晨四時五十分，四架幻象戰機率先起飛、隨後二批八架F-16V戰機跟進，加足馬力升空後飛向北部及東部空域，模擬緊急攔截闖入我國空域的共機，歷時一個半小時後，十二架戰機分批平安返航，圓滿達成操演任務。

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在台北市，衛戍中樞的憲兵指揮部官兵在昨日凌晨北捷收班之際，首度運用台北捷運板南線，偕同陸軍三支部及台北市政府等單位，模擬敵對台發動飛彈、火箭襲擊時，運用台北捷運地下化路線進行兵力、糧秣、彈藥的移防工作，展現軍民聯合防衛之應變能力，強化國土安全防護機制。這也是國軍首度將大眾運輸系統納入漢光實兵演訓計畫之中。

值得注意的是，此次憲兵採全副武裝方式機動，官兵不只攜帶「紅隼」、「標槍」等反裝甲武器，亦罕見裝備了新採購、在烏俄戰爭大放異彩的人攜式「刺針」飛彈，強化小部隊近程防空能力，成為此次演訓的亮點。

在新北市，陸軍二○六旅砲兵營昨上午在林口區麗林國小執行一○五榴彈牽引砲操作與自衛戰鬥演練，現場近二百名官兵分組訓練，除實施榴砲射擊演練，也進行戰傷救護、自救互救與戰術射擊訓練，展現後備戰力。

在台南市，五四工兵群凌晨在台南仁德實施橋梁阻絕的夜間實作課目，切斷敵軍機動路線，連民間的廿六噸貨櫃車以及堆高機都派上用場，展現整合民間資源支援作戰的能力。

模擬敵人搶灘 M109A2支援前線

至於台南高鐵特定區聯合反登陸的實兵操練，模擬敵人準備上灘岸，以M109A2自走砲由後方進行要域火殲任務，支援前線守備部隊，展現戰力，雖然豔陽高照，仍吸引民眾爭睹。

「漢光41號」演習，台南高鐵特定區武東段進行M109A2自走砲的要域火殲任務操練。（記者吳俊鋒攝）

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