漢光演習》反奪島實彈演練 國軍火力全開

國軍「漢光41號實兵演習」進入第6天，陸軍金門防衛指揮部各部隊及九大離島守備隊，十四日夜間實施「聯合灘岸火殲」實彈射擊。（記者吳正庭攝）

2025/07/15 05:30

標槍飛彈 M60A3戰車等多型裝備上陣 肅清來犯之敵

〔記者劉禹慶、吳正庭、俞肇福、洪定宏、黃靖媗、涂鉅旻／綜合報導〕進入第六日的「漢光四十一號演習」，昨天在澎湖、金門、馬祖等離外島展開反奪島實彈演練，國軍弟兄以強大火力掃蕩來犯之敵；左營海軍基地也演練海軍防禦性布雷操演，有效遲滯敵軍行動。

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昨日凌晨國軍第一作戰區實施的澎湖「要域火殲實彈射擊」，模擬敵軍對澎湖地區「快速突擊上陸」。射擊武器包含標槍飛彈、M六○A三戰車、CM二一甲車、一五五、一○五榴砲、一二○迫砲、八一迫砲、各式機槍等多型裝備，有效肅清來犯之敵，展現多層次火力制壓與縱深殲敵的作戰企圖。

昨天深夜，陸軍金門防衛指揮部各部隊及首次同時動員九大離島守備隊，於夜間運用戰、甲車及各式火砲，實施「聯合灘岸火殲」實彈射擊，透過綿密火網成功阻殲進犯敵軍，以堅實戰力展現國軍捍衛國家、寸土不讓的決心。

至於馬祖，馬防部在馬祖南竿外海實施的「灘岸火殲實彈射擊」，模擬中共企圖以機、漁船及無人機，透過灰色地帶襲擾，猝然由海上發起奪島行動，防區立即整合所屬打擊部隊、砲兵、特戰及無人機等多元戰力，進行實彈射擊；值得一提的是，暌違近七年，兩棲偵察連再度執行海上實彈射擊，此次演習加入「近岸水域作戰」，模擬當敵船逼近，海龍蛙兵迅速以船艇雷達掌握敵情，並與作戰中心完成情傳後，依令運用「成功艇」架設五○機槍、M249班用機槍等武器實施火力壓制。

兩棲偵察連 加入「近岸水域作戰」

在高雄市，左營海軍基地進行防禦性布雷操演及實兵演練行動，總統賴清德昨天上午前往視導，聽取簡報，並登上新型快速布雷艇視導布雷系統。

他強調，台灣四面環海，國軍運用「防衛固守、重層嚇阻」的戰略指導，結合地形優勢，以不對稱作戰方式，形成多層次的堅實防線，水雷作戰就是這道防禦鏈中重要的一環。

賴赴左營基地 登艇視導布雷系統

賴清德表示，海軍布雷艇中隊已經在二○二二年成軍，不僅「國艦國造」四艘快速布雷艇，再加上中科院研發的自動化布雷系統，讓海軍在執行布雷作業時，都能更迅速確實達成任務。

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