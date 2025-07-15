自由日日Shoot》濫用中央補助活動反罷免 民進黨批：花縣府成傅崐萁選舉機器

民進黨發言人吳崢昨召開記者會，痛批花蓮縣政府濫用中央補助的活動，公然為國民黨立委傅崐萁造勢反罷免。（記者塗建榮攝）

2025/07/15 05:30

〔記者陳昀、游太郎／綜合報導〕首波罷免立委投票進入倒數十一天，民進黨發言人吳崢昨召開「吸血花蓮國？花人民納稅錢反罷免，傅崐萁夫婦無法無天」記者會，痛批花蓮縣政府不僅濫用中央補助的活動，公然為國民黨立委傅崐萁造勢反罷免，連在文旦產銷班座談，都讓傅當著選務人員的面大談反罷免，花蓮縣政府從上到下都成為傅的選舉機器，可見「傅氏王朝」真的急了！

縣府舉辦晚會 徐榛蔚公然喊反罷免

花蓮縣政府對此僅強調，縣府對文化及相關活動規劃與執行皆依法行政，無涉任何政治立場。

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吳崢指出，花蓮縣政府上週六主辦「龍獅鼓無洄瀾晚會」，場外有工作人員手舉「不同意罷免」宣傳牌，場內有工作人員發放反罷免文宣，發送的扇子還印有傅崐萁的臉，縣長徐榛蔚致詞更公然喊出「反罷免」、要鄉親給傅掌聲，向行政院客委會申請補助、花人民納稅錢的活動，竟然變成傅的造勢大會，無比荒謬、離譜。

吳崢批評，花蓮縣政府的宣傳文宣也耍心機出現A、B二種版本邀請卡，A版有署名客委會主委古秀妃，企圖以此交差申報補助，但在地方發放的B版，只留徐榛蔚大名，擺明要收割中央補助偽裝成縣府自行舉辦活動。

文旦產銷班座談 也讓傅大談反罷免

吳崢提到，花蓮瑞穗鄉農會日前舉辦文旦產銷班座談，傅崐萁又到場大談反罷免，離譜的是，主持會議的農會理事長魏清河同時是花蓮縣選委會監察小組成員，當選務人員的面違反行政中立，花蓮縣政府完全成為傅的選舉機器。

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