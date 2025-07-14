（新北）挺洪林口造勢 侯友宜、盧秀燕、朱立倫助講

新北藍委洪孟楷在林口舉辦大型反罷造勢，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌同台聲援洪，力催「不同意罷免票」。（記者羅國嘉攝）

2025/07/14 05:30

〔記者羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕面臨罷免的國民黨新北市立委洪孟楷昨天在林口區舉辦大型反罷免造勢活動，邀請新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌等人助講，現場吸引逾千名支持者聲援。

朱立倫強調，「你不出來投票，就是幫了惡罷！」唯有選民積極站出來表態，才能讓洪孟楷繼續為林口、為台灣拚到底，呼籲選民「七二六一定要出來投下不同意票，才能保住我們的未來，保住一個真的做事的立委」。

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侯友宜說，從戒嚴時代走過來，沒看過台灣像現在政治混亂，網路媒體一面倒，有些人根本不認識洪孟楷，只是跟風亂講、抹黑，詢問地方人士都知道洪實在做事，好立委不該被罷免。

盧秀燕批評，洪孟楷六年前初次挑戰立委就當選，二○二四年以全國最高票連任，證明洪不只敢衝、還做出成績，如今面對罷免壓力，「只因為他不是民進黨，因為他不願意屈服、不願意妥協，就被無差別被罷免，這樣公平嗎？」

台北市副市長李四川昨赴淡水、三芝力挺洪孟楷。李四川說，大罷免沒道理，台灣最大的問題不是壞人太多，而是好人太沉默。

國民黨中和區立委張智倫、永和區立委林德福昨晚舉辦「反惡罷 救民主」宣講，邀請黨籍立委陳菁徽、馬英九基金會執行長蕭旭岑、館長陳之漢等人出席，呼籲民眾投下不同意罷免票，抵制民進黨的專制獨裁。

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