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    （新北）大罷免催票 淡水宣講讓錯的人下台

    「罷洪！刻不容楷」志工昨天在淡水車掃，隨後再到淡水捷運站旁宣講，籲市民726出門投票。（記者羅國嘉攝）

    「罷洪！刻不容楷」志工昨天在淡水車掃，隨後再到淡水捷運站旁宣講，籲市民726出門投票。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/14 05:30

    罷免洪孟楷車掃 何博文、蘇巧慧聲援 籲守護民主、726做出改變

    〔記者羅國嘉、賴筱桐、陳奕劭／新北報導〕首波大罷免將於七月廿六日投票，推動罷免新北市藍委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」昨天在淡水進行車隊掃街及宣講活動，民進黨副秘書長何博文、立委蘇巧慧、市議員卓冠廷、鄭宇恩皆到場聲援，齊喊「罷免投同意 堅定罷免洪孟楷」、「大罷免大成功」。

    何博文質疑，洪孟楷言行不一，表面關心地方，實則配合藍營砍掉台電一千億元補貼，恐導致電價上漲、民生受害，洪還支持核一廠延役，卻不處理高階核廢料，影響北海岸居民安全。

    蘇巧慧表示，藍白立委以多數優勢無限制擴權，通過違憲的預算條例，影響國家基礎建設，這場罷免行動不只是針對一個人，而是為了守護民主憲政體制，抵抗國會濫權。她呼籲，「我們等不及兩年半，七二六就是做出改變的時刻」。

    卓冠廷強調，「這場罷免不是支持哪一個政黨，而是讓錯的人下台，給台灣一個更好的國會，讓藍營提出優秀的人」。

    板橋大刪元 林楚茵、黃捷市場拉票

    推動罷免國民黨新北市板橋東區立委葉元之的公民團體「板橋大刪元」，昨天到瑞億市場掃街，民進黨立委林楚茵、黃捷陪同宣傳。黃捷批評，葉元之很少出現在立法院，出現在政論節目的時間遠大於在國會，公督盟評鑑問政成績倒數，該審查預算、質詢的時候不到場，而是上節目賺通告費。

    林楚茵說，希望板橋選出來的立委愛這片土地，不是在每次表決的時候，跟在立法院國民黨團總召傅崐萁後面成為「傅隨小弟」，而「傅隨小弟」的附隨組織，竟是中共的在地協力者、中國的意識執行者。

    葉元之回應，林楚茵沒有證據亂抹紅，整天跟著立法院民進黨團總召柯建銘作亂，毀壞國會秩序，她才是柯的小妹；黃捷是造謠王，每天胡說八道，從立法院網站查得到，他質詢一二六次，黃捷才五十四次，不及他的一半，如果這樣叫不認真、沒開會，黃捷就是每天蹺班、睡大覺，「打混的人好意思批評認真的人」。

    雙和罷藍委 網紅女神下午茶力挺

    發起罷免國民黨新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的雙和罷團，昨天邀請黃捷、網紅「女神下午茶」出席週末開講，吸引大批民眾圍觀，雖然遇見汽車在路口鳴按喇叭抗議，黃捷以「謝謝」回應，低調化解衝突。

    新店「拔成宮」 邀民眾抽籤詩

    推動罷免國民黨新北市新店區立委羅明才的公民團體「拔羅波」發起首波「拔成宮」活動，邀請民眾抽籤詩，由吉祥物「玄女波波」與「廟公波波」解籤，發放波波香火袋，獲民眾熱情響應。

    民進黨立委黃捷（前排左二）、林楚茵（右一）到新北市瑞億市場宣傳投同意罷免票。（記者賴筱桐攝）

    民進黨立委黃捷（前排左二）、林楚茵（右一）到新北市瑞億市場宣傳投同意罷免票。（記者賴筱桐攝）

    女神下午茶帶來韓國流行舞蹈，獲得滿堂彩。（記者陳奕劭攝）

    女神下午茶帶來韓國流行舞蹈，獲得滿堂彩。（記者陳奕劭攝）

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