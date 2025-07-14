花蓮罷傅掃街 反罷者拿文宣作勢打人

罷傅的公民團體「曙光花蓮」到吉安三角市場進行掃街拜票，沿途有支持者給予比讚，但也有傅的支持者拿文宣扇子作勢要打志工。（記者王錦義攝）

2025/07/14 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免國民黨立委傅崐萁的公民團體「曙光花蓮」，昨到吉安鄉三角市場掃街拜票，民進黨秘書長林右昌率黨公職人員相挺，罷團高呼「心中有國旗、罷免傅崐萁」口號，沿途民眾比讚支持，也有反罷人士拿文宣作勢打志工，沿路跟隨嗆聲「你們憑什麼拿國旗」。民進黨籍議員胡仁順呼籲，請傅崐萁約束支持者，不要再用偏誤資訊拉高對立仇恨。

傅崐萁最近推出第二波文宣手冊，封面放上民進黨立院黨團總召柯建銘頭像，印上「國會大惡霸、我要當院長」字樣，內容引用媒體報導，標題為「揭開民進黨的罄竹難書」，封底寫「我不是雜質，我反對獨裁」，加上戶外看板多達百面。

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林右昌表示，傅崐萁的眼睛跟腦袋裡面只有錢，這次罷傅跟反共保台、是非黑白有關，跟錢一點關係都沒有，相信花蓮縣民看得非常清楚。

胡仁順強調，民進黨是花蓮的少數黨，面對反對意見是家常便飯，傅崐萁與一群藍委一心只想拿五星旗，國旗只能由台灣人來守護，傅崐萁是打敗國民黨最多次的人，害花蓮的國民黨優秀民代一個個退黨出走，因此罷傅不分藍綠白。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人、縣議員吳建志表示，林右昌到花蓮不是關心關稅衝擊後的中小加工業者，也不是了解農民出口困境，而是高調參加罷免行動，試圖用政治鬧劇掩蓋賴政府對外談判全面破功，暴露民進黨政權的道德破產與執政無能。

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