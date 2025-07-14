為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    花蓮罷傅掃街 反罷者拿文宣作勢打人

    罷傅的公民團體「曙光花蓮」到吉安三角市場進行掃街拜票，沿途有支持者給予比讚，但也有傅的支持者拿文宣扇子作勢要打志工。（記者王錦義攝）

    罷傅的公民團體「曙光花蓮」到吉安三角市場進行掃街拜票，沿途有支持者給予比讚，但也有傅的支持者拿文宣扇子作勢要打志工。（記者王錦義攝）

    2025/07/14 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免國民黨立委傅崐萁的公民團體「曙光花蓮」，昨到吉安鄉三角市場掃街拜票，民進黨秘書長林右昌率黨公職人員相挺，罷團高呼「心中有國旗、罷免傅崐萁」口號，沿途民眾比讚支持，也有反罷人士拿文宣作勢打志工，沿路跟隨嗆聲「你們憑什麼拿國旗」。民進黨籍議員胡仁順呼籲，請傅崐萁約束支持者，不要再用偏誤資訊拉高對立仇恨。

    傅崐萁最近推出第二波文宣手冊，封面放上民進黨立院黨團總召柯建銘頭像，印上「國會大惡霸、我要當院長」字樣，內容引用媒體報導，標題為「揭開民進黨的罄竹難書」，封底寫「我不是雜質，我反對獨裁」，加上戶外看板多達百面。

    林右昌表示，傅崐萁的眼睛跟腦袋裡面只有錢，這次罷傅跟反共保台、是非黑白有關，跟錢一點關係都沒有，相信花蓮縣民看得非常清楚。

    胡仁順強調，民進黨是花蓮的少數黨，面對反對意見是家常便飯，傅崐萁與一群藍委一心只想拿五星旗，國旗只能由台灣人來守護，傅崐萁是打敗國民黨最多次的人，害花蓮的國民黨優秀民代一個個退黨出走，因此罷傅不分藍綠白。

    國民黨花蓮縣議會黨團發言人、縣議員吳建志表示，林右昌到花蓮不是關心關稅衝擊後的中小加工業者，也不是了解農民出口困境，而是高調參加罷免行動，試圖用政治鬧劇掩蓋賴政府對外談判全面破功，暴露民進黨政權的道德破產與執政無能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播