助「基隆絕沛」 許淑華籲同意罷免護台灣

民進黨基隆市議員鄭文婷（前排左一）、台北市議員許淑華（前排左二），昨天與罷團「基隆絕沛」志工到七堵南興市場宣傳。（記者俞肇福攝）

2025/07/14 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨台北市議員、基隆女兒許淑華昨到基隆市七堵南興市場宣講罷免國民黨立委林沛祥，呼籲基隆鄉親不要輕忽七月廿六日的罷免投票，因為可能是最後一次的罷免，未來國民黨可能會沒收人民的罷免權，全民一定要站出來投下同意罷免票，反共護台灣，捍衛台灣、捍衛人民的權利。

罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸、許淑華、民進黨基隆市議員鄭文婷與台灣北社社長羅浚晅醫師，昨天到七堵南興市場宣講，呼籲同意罷免藍委，受到支持者歡迎。

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許淑華說，國民黨立委在這個時間點通過普發現金一萬元，有政策買票的嫌疑；再者，立委本就不能增加預算，只能盡監督責任，現在趕著發一萬元，很明顯就是為了救罷免選情。她認為，一萬元要怎麼發應該廣泛討論，而非包裹表決倉促上路，很明顯就是在騙選票。呼籲透過罷免投票，讓親共立委下架，讓國會運作正常化。

另有民眾質疑基隆市公車站牌「信中後站」跑馬燈內容有政治宣傳之嫌，基隆市政府說明，管理單位是里辦公處，尊重東明里長翁誠鍾的言論自由，因與市政關聯較小，已與翁誠鍾達成共識先移除。翁誠鍾說，跑馬燈的文字沒提到「罷免」及「被罷免人」，只是民眾心聲。為免誤解擴大，已移除文字改成宣傳防空演習。

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