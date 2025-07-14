藍營大咖造勢 力守北市5藍委

立委羅智強（前排右）舉辦民主學校青年沙龍宣講反罷免，邀請台北市長蔣萬安（前排左）與新北市長侯友宜（前排中）站台。（記者陳逸寬攝）

2025/07/14 05:30

〔記者何玉華、林欣漢、董冠怡／台北報導〕首波立委罷免將於廿六日投票，國民黨全力動員催票保衛台北市五席立委，台北市長蔣萬安昨從早到晚趕場出席五名立委舉辦的造勢活動，他表示，北市一席都不能少、一席都不能掉。立委李彥秀則說，最後十幾天，黨內全力輔選，除了基層陸戰，空戰也會藉由意見領袖互相拉抬聲勢。

李彥秀昨上午舉辦港湖團結誓師大會，王鴻薇成立中山後援會，徐巧芯也成立後援會；下午則是賴士葆的說明會及羅智強的青年座談會，晚上王鴻薇還舉辦民歌音樂會，五人傾全力催票。蔣萬安從早到晚「無役不與」，坦言現在確實很緊繃，要民眾一定要去投不同意罷免票，否則就會讓民進黨繼續惡搞、內耗，要用不同意罷免終止社會的仇恨跟對立，讓社會安定，讓國家回到正軌。

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對於被列罷免全力狙擊名單，李彥秀表示，從政多年一步一腳印打拚，民眾的眼睛是雪亮的，她持續勤走基層和民眾對話，也坦言最大的挑戰是擔心反罷民眾不出來投票，最後十幾天，黨內會全力輔選，除了平常努力的基層陸戰，也會藉由意見領袖互相拉抬，讓台北市一席都不能少。

前總統馬英九出席賴士葆的說明會，痛批民進黨不會為國民看緊荷包，要民眾廿六日不要出去玩，要去投不同意罷免票，「票投不同意，制衡就更有力」；立法院長韓國瑜出席這場活動說「曾經滄海難為水，傷害民主會後悔」，並指要罷免國民黨立委，是因為這些立委太優秀、認真，批評這是一場不分青紅皂白的政治屠殺。

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