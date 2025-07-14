唯一罷綠投票案未過 民進黨：證明公道永遠站正義的一方

國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴，同意票未過四分之一宣告失敗。（記者陳鳳麗攝）

2025/07/14 05:30

〔記者陳昀、林欣漢／台北報導〕國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴，同意票未過四分之一宣告失敗。民進黨認為，結果證明公道永遠站在正義的一方，真正的「惡罷」是不會被認同的；但國民黨黨務人士認為，罷免案未過關主要原因是罷免制度的高門檻，此次同意罷免票衝高到一萬二千餘票，遠高於不同意票，僅差二千票就能過關，對綠營是一大警訊。

綠：陳玉鈴問政有目共睹

民進黨發言人卓冠廷昨天指出，陳玉鈴在地方的服務成績為基層所稱讚，問政表現更是有目共睹，卻遭到無緣由的惡意罷免，罷免方甚至動用地方的行政資源，干預公正性，如今結果證明，鄉親對於真正的惡罷是不會認同的，他們同意的是，實實在在與鄉親站在一起，傾聽地方聲音，為基層服務的民意代表。

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民進黨黨內人士受訪表示，投票結果令人欣慰，但也有值得警惕的地方，這是全國唯一通過罷免民進黨民意代表的選區，同選區正在罷免國民黨立委游顥，陳玉鈴為避免干擾民團罷藍委，採取冷處理，以免訴求「不同意」影響大局；投票結果雖未達門檻，但藍營催出一萬二千票、廿一％同意票，代表國民黨基本盤實力不弱。

黨內人士分析，在實務上，罷免民意代表需要「仇恨值」，對綠營及操盤者而言，罷免國民黨立委不能只有基層組織，空戰跟氛圍也很重要，要持續讓大家知道國民黨立委做了多少壞事、爛事，才有催票的動能。

藍：投票動能比想像中好

國民黨黨務人士指出，雖然罷免首戰失利，但藍營選民的投票動能比想像中好得多，如果在罷免關注度低、選情偏冷的南投縣，國民黨都能拿到接近罷免過關門檻的得票，那在各直轄市的罷免熱區，藍營支持者投不同意罷免票的動能絕不會差。

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