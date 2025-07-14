罷芯街頭大縱走 徐巧芯成立反罷後援會

立委徐巧芯反罷後援會昨舉行成立大會，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕出席支持。（記者方賓照攝）

2025/07/14 05:30

〔記者董冠怡、何玉華／台北報導〕距離大罷免第一波不到兩週，全台各罷團與被罷免方昨天已進入巷戰階段。在熱戰區台北市，罷免國民黨立委徐巧芯的公民團體「剷除黑芯」在街頭舉辦第二天「大縱走」，為罷免催票；徐巧芯則在台北市議會成立反罷免後援會，藍營大咖齊聚一堂，台中市長盧秀燕稱徐是「喜愛值」最高的民代，台北市長蔣萬安更稱不要讓徐孤軍奮戰，徐聞言落淚。

盧秀燕：徐喜愛值最高

「剷除黑芯」大縱走進入第二天，昨天在領銜人曹興誠帶隊下，從基隆路二段一八三號啟程，罷團統計有超過五百人熱情走上街頭，民眾沿路搖旗吶喊「七二六投同意」、「罷免徐巧芯，松信亮晶晶」等口號，往來路人及車輛行經見狀，紛紛揮手比讚，隊伍士氣也更旺盛。

請繼續往下閱讀...

曹：徐不管哭笑都要罷

曹興誠說，每天喊「大罷免大成功」有效，因為藍委王鴻薇日前在媒體面前也許下「大罷免大成功」的生日願望；曹還說，徐巧芯出席反罷免大會師又笑又哭，但不管是哭還是笑，都要把她罷掉，現場民眾齊聲喊「讚！」

參與縱走的民眾受訪說，身為土生土長的台灣人，「傅」隨組織令人擔憂，不能再放任下去，因此參加徒步掃街表達力挺台灣的信念；意外的是有很多年輕人同行，讓人看見光明和希望，要讓藍白知道民眾有在監督民代的表現，「理性」問政國家才會進步。

至於徐巧芯昨天則在台北市議會成立反罷後援會，包括國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦、前台大校長管中閔及支持者，將數百人座位的禮堂擠滿。

率先到場的黃國昌說，他要捍衛的不只是在野黨立委，而是台灣的民主原則，強調在這場關鍵戰役中，民眾黨一定站在第一線與徐巧芯、北市立委團結一致並肩作戰。徐也高喊「藍白合對抗大惡罷」回應。

韓國瑜說，看徐巧芯問政就想到菜市場，辣椒越小越辣，問政強而有力；盧秀燕說，包括她在內，很多民眾喜歡徐，徐是「喜愛值」最高的民意代表。

盧秀燕還提到，颱風造成南部水災，中央政府癱瘓，她要幫忙分配工作，總統賴清德的故鄉台南最嚴重，民進黨所有黨公職、「還有一些鳥在全台繞境的」都要去救災，「沒有清理完不能回來」。

蔣萬安則說，徐巧芯在這場戰役中遍體鱗傷，希望民眾用選票給她支持，不要讓她孤軍奮戰，一番話讓徐巧芯潸然落淚。

罷免台北市松信選區藍委徐巧芯的「剷除黑芯」昨辦「大縱走」，民眾手拿標語看板，呼喊口號。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法