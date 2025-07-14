不只一次性2350億》在野每年再挖國庫404億

藍白兩黨在11日立法院會中通過，國民黨團所提「特別條例」，將政院原編列的4100億元，擴大上限為5450億元，並匡列2350億元，明定每人普發現金一萬元。（資料照）

2025/07/14 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院會日前三讀通過國民黨團版本的「特別條例」，將政院原編列的四一○○億預算上限，擴大到五四五○億元，並明定每人普發現金一萬元；盤點本屆新會期以來，國民黨除了強推需一次性動用二三五○億規模的普發現金以外，更透過各式修法每年增加中央政府四○四億五一○五萬元支出，民團憂心將衝擊國家重大建設。

民團憂心衝擊國家重大建設

去年六月立法院國民黨團、民眾黨團聯手推動「原住民保留地禁伐補償條例」修法，自二○二五年起每公頃補償金額從三萬元提高的六萬元，除了今年不足的廿四億元預算要補齊，二○二六年起每年要編列五十二億元預算。

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在民意反撲的「大罷免」之際，國民黨在立法院提出各項修法，也被視為爭取軍警選票，其中「警察人員人事條例」修法，警消海巡等退休所得替代率提高至八十％，銓敘部估算，已退警消未來五十年增加政府約一○四四億餘元支出，新退警消增加二○七三億餘元，平均每年增加支出六十二億元。

行政院四月為國軍大幅加薪，國民黨團也堅持擴大加碼，推動修正「軍人待遇條例」，志願役加給每個月增加三萬元，每年中央政府總預算大增至少二九○億元；「國軍退除役官兵輔導條例」恢復上校以上所有退伍軍人的子女教育補助費，每年約增加五一○五萬元。

經民連智庫召集人賴中強表示，國家的錢就是那麼多，不可能又要推動「財政收支劃分法」、又要推動軍人加薪、警察年改，國民黨還要推動公務人員年改、老人免健保費等，現在又要撥二三五○億元普發現金，疊加起來已超過國家能負荷的財政餘裕，更會讓真正國家重大的建設沒有辦法做，令人憂心。

與其發現金 不如保障勞工

此外，賴中強認為，台美關稅談判，未來一定會造成某些產業的衝擊，最值得擔憂的是台灣就業保險的覆蓋率不足，與其將錢用來普發現金，政府應擴大就業保險覆蓋率，並在一定範圍內幫部分勞工負擔就業保險的保費，提供更多人失業後的保障。

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