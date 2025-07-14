自由日日shoot》開第一槍怒轟普發1萬元 譚艾珍：堅決反對超爛政策

資深藝人譚艾珍昨在臉書開第一槍，公開表達反對普發現金，直言此政策是「超爛政策」。（取自臉書）

2025/07/14 05:30

〔記者李紹綾、洪美秀、劉曉欣／綜合報導〕在藍白聯手推動下，立法院十一日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，匡列二三五○億元，要求於十月底前普發現金一萬元，引發批評聲浪。有「國民奶奶」之稱的資深藝人譚艾珍昨在臉書開第一槍，公開表達反對，直言此政策是「超爛政策」。

譚：資金應集中於偏鄉 急難補助

譚艾珍提出五大質疑，認為政府應將資金集中用於偏鄉教育資源及建設、清寒家庭急難補助、幫助清寒獨居老人照顧、警消人員救難的保護配備以及各種民生需求的配備，而非普發現金，她不解問：「為什麼？很多為什麼？？？政府是財神爺撒糖果、亂發紅包嗎？」她也表示，雖然這是她個人的質疑，也許會被很多人罵，「沒關係，這就是我的感覺」。

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譚艾珍也提醒民眾，普發現金的政策是在製造新的機會給詐騙集團，現在已經出現一些假的詐騙訊息，像是「政府發放每人一萬元補助，請點選下方連結申請」、「您符合補助資格，請下載APP領取」，呼籲大家務必提高警覺。

弱勢家庭憂 社會安全網出現破洞

新竹市罷免鄭正鈐的公民團體前天收到一封來自弱勢家庭的信件，民團公布其存摺照片指出，家中弟弟因腦部生病被細菌攻擊，住在安養機構，去年透過社福單位申請行政院每月一萬元補助，讓他弟弟獲得照顧，就是因國家財政有預算，才將社會安全網守住。如今普發現金政策要政府無條件發給每個人一萬元，還要國家舉債發放，恐讓社會安全網出現破洞，造成更多悲劇。

這名弱勢者的來信提到，很難過現在立院的藍白立委都在動搖國本，希望此次大罷免能成功，讓國家跟社會重回軌道，讓需要補助的家庭可以繼續得到照顧，也讓弱勢家庭能有翻轉人生的機會。

彰化市有七十一年歷史的「南方書店」第三代陳筑閔也說，普發一萬元的錢到底是從哪裡來？這就好像一家高股價的公司，營收狀況相當不錯，竟莫名其妙傳出要借錢來發股利。任何一位投資人聽到，應會馬上就去拋售這家公司的股票，原因很簡單，因為一家正常、正派經營的公司，不會做這樣的事情。

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