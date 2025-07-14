漢光41號演習DAY5》模擬空中威脅 構築低中高多層次防空網

國軍13日進行「漢光41號」演習，愛國者防空飛彈系統進駐台北市觀山河濱公園，模擬共軍對台發動攻擊，保衛首都空防。（記者陳逸寬攝）

2025/07/14 05:30

〔記者黃靖媗、吳哲宇、李容萍、許國楨、劉禹慶／綜合報導〕漢光四十一號實兵演習昨進入第五天，為模擬敵軍對台實施聯合火力打擊及登陸作戰，全軍各式防空軍備均進駐戰術位置並實施接戰準備，如愛國者飛彈車進駐北市的河濱公園、陸射劍二發射車則進駐桃園蘆竹一帶，與周邊低、中、高空防空系統共同構築多層次的綿密防空網。

顧立雄視導愛國者飛彈部署

國防部長顧立雄昨天上午赴松山機場東側觀山河濱公園及大直美堤河濱公園地區視導國軍八組「愛國者」防空飛彈車、雷達車及指揮車；下午也視導海軍陸戰隊防空部隊作戰演練情形。

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在桃園市，陸軍二一砲指部於中壢區進行「短程防空飛彈整體防空演練」，模擬國軍獲悉大批共軍敵機在台灣海峽中線實施戰備警巡任務，國軍出動「陸射劍二」飛彈發射車，部署防空作戰位置，從部署進入陣地放列在十五分鐘內完成，防護目標為維護桃園國際機場、周邊地區部隊及防空安全。

在台中大甲海灘，第五作戰區展開「灘岸暨聯外道路阻絕」實兵操演，模擬敵軍從灘頭強行登陸，陸軍五二工兵群以一連串立體阻絕工事，構築鋼鐵防線，現場也出現HESCO「艾斯科」箱型阻絕工事，吸引軍事迷關注。

模擬敵軍從灘頭登陸 設鋼鐵防線

今年首次加入演習的HESCO「艾斯科」箱型阻絕工事，過去曾投入阿富汗戰爭、伊拉克反恐戰爭，是美軍工兵部隊的現役同款裝備，它可迅速展開成箱型防爆牆，兩名士兵搭配一部機具，只需廿分鐘就能建起長達十公尺的防線，相較傳統沙包堆疊，效率大幅提升。

國軍第一作戰區與第二作戰區也分別藉由實施馬公機場反機降作戰、整體防空作戰演練，模擬敵空（機）降企圖奪占重要防護目標與面對敵空中威脅時的防空接戰作為。第一作戰區澎防部裝騎營完成作戰準備後，派遣CM21甲車等兵火力，迅速機動至馬公基地，針對遭敵滲透之重要設施進行應援。

第二作戰區花防部防空連以復仇者飛彈車佔領戰術陣地，官兵依標準作業程序完成裝備放列及彈藥裝載，並建立順暢的通信聯絡，待上級發布狀況後，飛彈班班長隨即下達接戰命令，官兵於飛彈車內對空中進襲之敵機搜索、鎖定並模擬發射刺針飛彈，建構出全方位、立體化的防護網。

「漢光41號」實兵演習敵方來襲，飛彈連陸射劍二防空飛彈系統部署採遠端遙控器操控發射，該飛彈系統演練雷達車在其他高處完成放列，搜索到空中目標回傳上級核定，再由發射士依高度距離實施射擊。（記者李容萍攝）

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