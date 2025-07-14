七成中國台商去年獲利衰退 水泥建材塑膠紡織最嚴重

海基會發言人黎寶文。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/14 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台商前往中國投資金額占台灣對外投資總金額比重持續下降，從二○一○年的八十三．八％、二○二三年十一．四％、二○二四年七．五％、今年第一季降至二．七％。海基會發言人黎寶文接受本報專訪表示，長期趨勢仍在下降，今年有可能會更低，據掌握，中國台商有七成去年獲利減少，短期內不會逆轉。

台商赴中投資占比續下降

學者出身、長年關注中國議題的黎寶文說，台商對中投資有非常明顯的下降趨勢，總體來說有三大因素。第一是中國整體投資及經營環境，台商成本正在增加；第二是美中戰略競爭持續，關稅戰、貿易戰、科技管制及產地出口管制；第三是疫後中國經濟持續趨緩、下行。

請繼續往下閱讀...

黎寶文表示，以海基會接觸到的中小企業來講，以中國市場為主的，因為中國境內產業競爭非常激烈、「內卷」嚴重；以美國市場為主的，有一些在中國生產、外銷美國，亦面臨關稅戰衝擊，及美國各式各樣的管制。根據工總的報告，中國台商七十二．四％去年營利是衰退的，其中以水泥、建材、塑膠、紡織業最為嚴重，這四個傳統產業的衰退，更是達到八十八％。

黎寶文接著說，四十三％台商希望增加對外投資，主要是轉移至台灣或新南向國家，想撤離中國的台商達廿三％，遠超過前兩年；海基會實際透過台商網路接觸到的訊息，與工總報告幾乎一致。

黎寶文說，台商若願意回台投資，海基會經貿處也會協助與台灣各縣市政府或園區來做接洽，海基會近年也強化中國台商與亞洲、澳洲台商總會的連結，創造一些機會讓雙方有交流互動的機會，「其實就是在為他們鋪路」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法