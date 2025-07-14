中共推福馬促融 海基會：有洗產地問題

海基會發言人黎寶文。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/14 05:30

稱要給台商RCEP原產地證書

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共推出「福馬同城生活圈」第二波政策，號稱提供台資企業扶持利多，對在「福州馬祖產業合作園區」加工再出口東南亞的產品，發給「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）原產地的證書。海基會發言人黎寶文接受本報訪問表示，這是在混淆「非紅供應鏈」和「紅色供應鏈」，有「洗產地」問題。

混淆非紅供應鏈和紅色供應鏈

黎寶文指出，美中貿易戰特別著重「洗產地」問題，上述作法可能拖累台灣，陷台灣廠商、甚至其他RCEP國家於不義，實際在中國生產，卻視同RCEP國家製造出口，將造成RCEP國家為難。

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黎寶文進一步說，中國說要融合福州和馬祖兩地的產業，但兩地產業狀況不同，福州市有蠻大規模的製造業，它能夠吸引馬祖什麼樣的廠商？兩地產業如何互補？這是想像不出來的。假設是可以再加工，再到東南亞獲得原產地證書，台資企業未來可能會面臨「洗產地」的指控，可能增加未來營運成本，這些因素都要納入考慮。

「這是混淆非紅供應鏈和紅色供應鏈！」黎寶文批評，對台資企業或台商來說，如果公司規模夠大，兩個供應鏈都要做「當然可以」，但對大部分中小型企業，難以同時經營。

黎寶文也說，近年美中貿易戰，中國台商移轉到東南亞國家，會被懷疑是洗產地，因為主要生產製造仍在中國，只是到東南亞國家轉個出口，這也是美中關稅戰，東南亞國家被課滿高關稅的原因，未來台商在經營或要前往東南亞、其他國家投資時，必須是真的投資，產業鏈真的有轉移，而且未來趨勢是「紅色供應鏈」跟「非紅供應鏈」涇渭分明，特別是與科技戰直通的電子相關產業。

他評估，中共很多促融政策都在福建先出台，例如福州跟馬祖、廈門與金門對接，但目前台商對中國投資整體都在下降，福建在這過程中還能佔到多少比例，其實他是不太看好的。

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