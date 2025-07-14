藍營發動唯一罷綠投票案失敗 南投罷免民進黨議員 未通過

國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴案昨投票，同意罷免票佔廿一．二六％，未過廿五％門檻，宣告罷免失敗；陳玉鈴強調，會繼續投入大罷免，終極目標希望罷免親共立委，終止國會亂象。（記者陳鳳麗攝）

2025/07/14 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴案昨投票，同意罷免票佔廿一．二六％，未過廿五％門檻，宣告罷免失敗，這也是這次大罷免，全國唯一進入三階罷免民進黨民代的選區。陳玉鈴強調，會繼續投入大罷免，終極目標希望罷免親共立委，終止國會亂象。

陳玉鈴罷免案，選民數五萬七二○七人，昨日投票人數一萬八一七一人，投票率僅三一．七六％；同意罷免有一萬二一六○人，不同意罷免五八六七人，無效票一四四票，同意罷免佔選民人數的廿一．二六％，未過廿五％門檻，宣告罷免失敗。

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陳玉鈴：盼罷掉親共立委

陳玉鈴的支持者和罷免藍委游顥志工昨都在現場鼓掌歡呼，表示對罷游信心大增。陳玉鈴表示，游顥陣營一個多月來對她大肆抹黑，她忍辱負重，怕影響全國大罷免行動，選擇不回擊；如今她的罷免案落幕，她除持續地方服務，也要全力投入大罷免，盼親共傷害台灣的立委離開立院，終止國會亂象，讓政府恢復正常運作。

大力挺罷免陳玉鈴的南投縣長許淑華昨指出，此次同意罷免票數遠大於不同意，縣議員是多席次，卻比照單一選區的立委選制規定，必須達選民數的四分之一，立法院應就選制檢討。

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