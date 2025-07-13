中五選區民進黨推 薦監票員 未接獲講習通知

民進黨中市議員陳雅惠（中）表示，有三名監察員表示未收到講習通知。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/13 05:30

北屯公所︰作業時間緊迫

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳、黃旭磊／台中報導〕七月二十六日罷免投票進入倒數，中五選區傳出民進黨推薦罷免投開票監察員，皆未接獲十二日講習通知，北屯區公所解釋前一天接到選委會通知，時間緊迫，除發通知單，也將總名單交給兩黨通知，除十六日第三場，也應議員爭取將於二十日加開一場假日講習。

民進黨市議員曾朝榮表示，原定的假日選務講習僅一天，一旦錯過只能選擇平日的十六日參加，可能參加困難，形同間接剝奪其參與監票權利，懷疑通知延誤是單純行政疏失，抑或背後存在政治性操作。

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北屯區公所昨天上午舉行第一場選務講習，相關選務工作人員逾三分之一、八四三人參加，北屯區長陳宗祈說，講習課程除政黨推薦投開票監察員，也包含其他選務人員，因此日期早就排定，講習原訂共有三場，也再新增一場假日場。

中四罷團則表示，有志工收到講習通知，但部分志工家住西屯，卻被分配到南屯去監票，可能趕不及投下「同意」罷免票，直呼是選舉奧步；議員何文海說，南屯區一○七個投開票所，「民主監票團」監票員有收到電話通知，公所有通報講習地點，將嚴格監督讓投票流程公正。

議員陳雅惠說，南區有三位監察員反映未收到講習通知，質疑公所公正性；南區公所區長李美麗表示，十日才收到市選會送出正反罷方的名冊，所有講習的通知會在十二日中午全數寄出，一切公開公正。

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