為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「嘉人義起」到台中 挺護國大遶境

    「嘉人義起」公民團體前天到台中支援護國大遶境。（曾奕豪提供）

    「嘉人義起」公民團體前天到台中支援護國大遶境。（曾奕豪提供）

    2025/07/13 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕廿四名國民黨立委罷免案本月廿六日進行投票，公民團體發起「護國大遶境」行動，嘉義縣市選區並無藍委罷免案，但在地青年組成「嘉人義起」機車隊，前天到台中市響應護國大遶境，呼籲民眾面對與人民利益背道而馳的立委，不分縣市，都應站出來支持罷免，守護國家與民主價值。

    「護國大遶境」四日從花蓮起跑，預計十九日返回台北市青島東路造勢，車隊前天在台中市進行街掃，宣傳「大罷免，大成功」，「嘉人義起」機車隊成員穿亮綠色背心到場響應，台中鄉親得知車隊來自非罷免選區的嘉義，直呼「令人感動」。

    「嘉人義起」發起人曾奕豪說，丹娜絲風災造成嘉義縣市多處斷水斷電，凸顯國會刪減預算問題，包括部分災區原規劃的台電電纜地下化工程、農業救助相關預算，都受影響，民生基礎建設與人民救命錢被當作政治角力籌碼，受害的不只是地方，更波及全國人民日常生活與安全。

    「嘉人義起」團隊昨到嘉義縣布袋鎮協助災民清理家園，有四、五十戶民宅屋頂遭強風吹掀、屋瓦破碎，為避免下雨漏水，協助募集帆布、吊車，今天將進場施作，並回報災區情形，讓在外縣市打拚、無法返家的年輕人安心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播