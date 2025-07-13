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    首頁　>　政治

    參與罷免宣講 作家楊双子伴侶被攻擊

    2025/07/13 05:30

    〔記者鄭景議／新北報導〕知名台灣作家楊双子的伴侶賴庭荷，前日下午在新北市中和區參與罷免宣講活動，遭一名七十三歲蘇姓婦人當街攻擊，臉部與手部受傷。警方當場依現行犯將蘇婦逮捕，並依傷害、強制、恐嚇、公然侮辱及違反選罷法等罪嫌，移送地檢署偵辦。

    事後，賴庭荷透過社群平台報平安，表示已完成筆錄並赴醫院驗傷，並且呼籲「我只是眾多被攻擊志工的縮影，我不會停止，仍會繼續前進」。

    楊双子去年以《臺灣漫遊錄》榮獲第七十五屆美國國家圖書獎翻譯文學類大獎，為台灣首位獲此國際殊榮的創作者。

    賴庭荷案發後於社群平台Threads表示：「在當罷團志工時被打了，已經在警局做好筆錄，急診驗傷完畢。謝謝大家關心。」但顯然心情難以平復，在昨日凌晨五時二十二分又發文：「我很累但睡不著…」，讓不少網友心疼。

    楊双子則指出，婦人認定賴庭荷是「民進黨的」，並抱怨「民進黨怎麼可以罷免在野黨」等。楊双子也重申「罷免團體都由公民組成，請相信我們的罷免行動是基於愛而不是恨」。

    警方調查，罷免團體當時正在中和區四號公園前舉牌與宣講，蘇姓婦人不滿活動內容，上前與賴庭荷發生激烈口角，賴庭荷舉手機蒐證時，蘇婦突然出手搶奪並揮打臉部與右手，並發生推擠，賴庭荷多處傷勢。

    這也是雙和地區三日內第二起罷免志工被攻擊。

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