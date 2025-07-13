蘇巧慧宣傳罷免 盼國會恢復秩序

民進黨新北市立委、市黨部主委蘇巧慧昨與黨籍立委張宏陸等人，陪同罷團「板橋大刪元」掃街。 （記者黃子暘攝）

2025/07/13 05:30

綠營聲援罷團「板橋大刪元」掃街 侯友宜挺葉元之助講

〔記者黃子暘／新北報導〕首波國民黨立委罷免案將在七月廿六日投票，民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧昨與黨籍立委張宏陸等人，陪罷團「板橋大刪元」掃街，蘇巧慧表示，台灣人盼擁有一個有秩序、依法運作的國會，做不到就該被罷免。國民黨立委葉元之則請新北市長侯友宜助講，侯友宜說，南台灣大淹水、大停電，政府卻在大罷免大成功，請支持者投下不同意罷免。

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蘇巧慧、張宏陸與多名黨籍市議員陪同罷團掃街。蘇巧慧表示，新北市黨公職持續與公民團體同在，讓七二六的投票順利「大罷免、大成功」，進而使國會恢復秩序、反共更有力。

罷團上街頭 感受民眾支持

外傳國民黨評估罷免選情變樂觀，連危險名單的葉元之都救回來了，蘇巧慧指出，最後階段，國民黨為鞏固自己信心，會釋放一些消息，但人民眼睛雪亮，若非國會亂糟糟，勞工何須如此辛苦一再上街頭宣傳？大眾想要有秩序、依法進行立法、通過福國利民法案的立法院，盼大眾七二六當日投下同意罷免票。

近幾天葉元之頻找大咖助講反罷，「大刪元」副發言人哈維說，葉元之這幾週動作只是在穩固基本盤，在街頭這段日子以來，觀察到許多里長、民眾都是支持罷團的。

侯肯定葉爭取新北預算

葉元之反擊，他為板橋爭取北浮洲污水下水道等建設，蘇巧慧日前「蹺班」到國外宣傳罷免，不務正業天天搞罷免，「還跑到板橋來侵門踏戶」才該被罷免；蘇巧慧質詢僅卅七次，不及他一一七次質詢的三分之一，「凸顯民進黨放牛班立委要罷免資優班立委的荒謬罷免行為」，大罷免違反民主，是走民主倒退路，政府需要監督制衡，台灣不能只有一種聲音。

侯友宜表示，葉元之爭取財政收支劃分法修法，替新北市爭取預算，又爭取多放假、八十歲以上免巴氏量表等利民政策；藍委爭取普發一萬元現金，這是辛苦人的救命錢，南部風災後大淹水、大停電，政府卻在搞大罷免、大成功，「這種政府還想要罷免葉元之」，若市民覺得他市長做得好，請投下不同意罷免票。

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