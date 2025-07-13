罷團辦「登機前遊行」 送李彥秀回美國

「港湖罷秀」昨舉辦飛向民主航班的登機前遊行，宣示要將李彥秀送回美國。 （記者陳逸寬攝）

2025/07/13 05:30

〔記者甘孟霖、董冠怡／台北報導〕距離罷免投票剩下最後兩週衝刺，台北市罷免藍委李彥秀團隊「港湖罷秀」昨舉辦一場飛向民主航班的登機前遊行，宣示要將李彥秀送去登機回美國。罷免藍委羅智強的「大安強強滾」昨天與民進黨立委張雅琳合體，深入龍泉市場掃街，沿途發送訂有罷免文宣的面紙，多數民眾婉拒或收下都有，少數嗆聲罷團「助紂為虐」、「社會亂源」，不過也有長者挑明說，不可能支持會偽造連署的政黨，質疑支持「不同意罷免」者，是否欠缺明辨是非的能力。

高嘉瑜改編歌曲 唱「罷免才會贏」

昨天遊行前，由民進黨立法委員陳培瑜、前港湖立委高嘉瑜、港湖市議員何孟樺、罷韓發起人尹立、政治評論員張益贍等人，於港湖罷秀總部前進行記者會短講，希望透過這次公民行動，讓國會恢復正常。高嘉瑜也不免俗地再開金嗓，改編經典台語歌曲「愛拚才會贏」為「罷免才會贏」，呼籲所有的民眾「罷免李彥秀，大家鬥陣來，罷免才會贏」。

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批李配合黨意 對中國態度曖昧

「港湖罷秀」批評，李彥秀長期配合國民黨黨意，支持刪減外交、國防與轉型正義預算，對中國態度曖昧、對台灣利益置若罔聞，已不具備代表港湖民意的正當性，應透過罷免機制予以下架。

車隊掃街行動約三點十五分開始，從位於內湖區民權東路六段的港湖罷秀總部出發，一棒接一棒進行車掃遊行宣講。車掃宣講陣容，除了行前記者會的來賓之外，也找來民進黨立委吳沛憶、市議員林延鳳、律師陳又新、「割闌尾」志工曾光志等人。

車掃活動一路行經內湖、南港多個街區與市場，將民主自由帶到大街小巷中，所到之處民眾反應也頗為熱烈，不少民眾高舉拇指、揮手向團隊表達加油。

機車騎士主動加入車隊掃街

「港湖罷秀」說，甚至還有機車騎士看到掃街車隊後，主動加入一起掃街，也有民眾當場表示將號召親友返鄉投票，氣氛十分熱烈。

「港湖罷秀」表示，傍晚車隊行經南港區時，天空雖然開始下起大雨，仍不減團隊的鬥志，相信「風雨生信心」；晚間約七點多車隊掃街行程結束，返抵總部，此次車程全長超過卅公里，總時程約四個小時。

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