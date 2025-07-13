徐巧芯仿選舉公報宣傳 罷團批爛招

「剷除黑芯」罷團昨天指控立委徐巧芯企圖「偽造選舉公報」，出爛招混淆視聽，呼籲選民切勿受騙。（取自剷除黑芯臉書）

2025/07/13 05:30

「剷除黑芯」︰誤導選民 破壞民主機制 徐︰寫明反罷免投票指南

〔記者董冠怡、李文馨／台北報導〕大罷免投票日子倒數，罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」昨天指控她出爛招混淆視聽，企圖「偽造選舉公報」以相似的格式，加上「不同意罷免」的投票教學，恐使人誤以為是官方發布的內容，示警選民切勿受騙；徐則說文宣寫明「反罷免投票指南」，並無偽造。罷團昨天活動也很精彩，先是卅台機車繞行掃街、百餘人在「雨神同行」助陣下浩蕩前行，還有走唱團表演，十分熱鬧。

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有長者以為是中選會寄發

「剷除黑芯」表示，依照中央選舉委員會公告，罷免選舉公報僅會於「投票日前兩日」寄達，但已有民眾陸續反映，收到「長的很像選舉公報的宣傳單」，有長者以為是中選會寄發，指徐試圖透過「偽造選舉公報」誤導選民非常惡劣，嚴重破壞民主機制，違背民代最基本的操守和責任，將受到最嚴厲的譴責和審判。

羅列投票須知 紅字備註「重要」

該份「反罷免投票指南」類似選舉公報、罷免案罷免公告內容的集合體。洋洋灑灑記載答辯書內容，設計元素包含投票日期和時間寫法、姓名照片、基本資料、學經歷格式，均與區域立委選舉公報雷同，政見欄位改成政績，另羅列投票須知、紅字備註「重要，投開票所請參閱後頁」，右下角小字寫著「徐巧芯印發」。

對於罷團指控，徐巧芯認為已寫明是「反罷免投票指南」，教學反罷免支持者要如何投票及投票所位置，紙質、大小都跟選舉公報不同，自己每一頁都有簽名，是正式的文宣。

中選會︰若有檢舉 依程序調查

中選會指出，罷免活動期間內，政黨及任何人印發以文字、圖畫從事罷免的宣傳品，應親自簽名；其為法人或團體者，並應載明法人或團體的名稱與其代表人姓名及地址，違反者依法可處十萬元以上、一百萬元以下罰鍰。具體個案是否違規，倘有檢舉案件，依行政程序調查並依法處置。

此外，罷團昨天卅台機車集結繞行松信選區，機車數量比原本估計多五倍，徒步「大縱走」原先預估四十人，實際概算至少有一百二十人響應，從小朋友到長者各年齡層都有，還有二隻狗狗陪走，聲勢浩大，隨後在信義區香堤大道舉辦「大縱酒PLAY，大罷免不累」活動，包含走唱團表演、街頭宣講與精彩短劇，一路嗨到晚上。

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