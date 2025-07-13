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    葉霸北市助攻 喊話軍公教：罷免危害台灣病原體立委

    花蓮花崗國中退休教師「葉霸」葉春蓮昨在台北出席「葉霸老師跟你聊」演講會。（記者廖振輝攝）

    花蓮花崗國中退休教師「葉霸」葉春蓮昨在台北出席「葉霸老師跟你聊」演講會。（記者廖振輝攝）

    2025/07/13 05:30

    〔記者甘孟霖、李文馨／台北報導〕大罷免熱戰階段，花蓮退休名師「葉霸」葉春蓮除了積極宣傳罷免花蓮立委傅崐萁外，也到各地罷團宣講，她昨日就到台北市宣講，強調這次罷免要卅一席全部罷乾淨，清除病原體，並呼籲軍公教都站出來，捍衛台灣，罷免危害台灣安全的病原體立委。

    葉霸昨天到台北傳統藍營票倉的文山、南中正選區，協助罷免藍委賴士葆的團隊。葉霸表示，花蓮要罷免傅崐萁跟台北罷免賴士葆難度都很高，要是成功大罷免，可以說不枉此生，每個人都在書寫歷史。葉霸說，民眾不要害怕表態已經發現藍委是中共的內應，他們是這塊土地的病原體，癱瘓政府，讓國家混亂。

    台灣的救命錢 不會去領這一萬元

    對於國民黨立委刪除撥補台電的千億元預算，葉霸說，她贊成幫助台電度過艱難時刻，這對穩定物價、國內民生產業很重要，而國民黨普發現金就是詭計，這是台灣的救命錢。媒體問她會去領這一萬元嗎？葉霸說，根本不該發這筆錢，她也不會去領，她希望大家都不要去領，把錢還給國家。

    此外，罷免團體「曙光花蓮」昨也在台北市共享空間舉辦「葉霸老師跟你聊：窮花蓮，富崐萁，花蓮王是怎樣煉成的？」活動，現場座無虛席。

    指傅是萬惡之首 罷免為了找回正路

    葉霸表示，花蓮這次要罷免的是「萬惡之首」傅崐萁，目的是為了停止失控的政治，遏止偏離正道的台灣路線，他們心中沒有仇恨，也無意毀滅任何人，只想努力循回正路、延續前人的努力，讓台灣更強大，這就是愛，罷免是愛。

    葉霸指出，傅崐萁在花蓮無能，無法做出好的規劃，當縣長是失職縣長，當立委是失職立委。至於為何傅可在花蓮混廿多年，她認為，因為傅崐萁會講假話，呼嚨比一般民眾更老實、更純樸的花蓮縣民，這些人容易相信縣長、立委的話，但人善被人欺，鄉民就成為傅崐萁欺騙的對象。

    葉霸並提到，有人說這次大罷免可能成功罷掉五、八席，「不要聽，卅一席全部都要罷個乾淨」，若這些病原體若不清掉，一定會繼續作亂，台灣這樣就沒有明天了。

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