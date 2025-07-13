藍營反罷 盧籲賴停罷好好救災

國民黨昨在台中舉行反罷免「再愛我一次」晚會，市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌同台造勢。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/13 05:30

〔記者歐素美、蔡淑媛、蘇孟娟、蘇金鳳、張瑞楨／台中報導〕國民黨昨在台中洲際迷你蛋舉辦「反惡罷拚經濟，再愛我一次」團結造勢晚會，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌同台反罷免，盧秀燕呼籲民眾七月廿六投下不同意罷免票，給總統賴清德一個教訓，他才懂得好好做總統；黃國昌則說「守住中台灣，才能守台灣國會，才能守住台灣民主，讓台中再贏一次」。

這場晚會也齊聚台中被罷的國民黨立委，除了江啟臣因父喪未出席，顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋都到場，同聲反罷免。

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盧秀燕指責總統賴清德不救災，颱風後民進黨都在搞罷免，反而是她派人南下救災，賴清德不顧百姓，要求賴清德立刻停止罷免，好好救災，搞好兩岸和平，並要大家七月廿六日出來投下不同意罷免票，給賴清德一個教訓，他才懂得好好做總統。

黃國昌說，藍白通過還稅於民普發一萬元，卻被民進黨抹黑、抹紅、人民已經受夠了，民進黨雙標，走回過去威權專制，司法追殺所有在野黨，呼籲出來投不同意罷免票。

黃國昌：普發一萬 被民進黨抹黑抹紅

晚會發起人、前中廣董事長趙少康批評民進黨好好的日子發動大罷免，讓大家勞師動眾、勞民傷財，「很夭壽」！還司法迫害民眾黨主席柯文哲，國民黨各地黨部也被抄得差不多，批賴總統發動大罷免是「民主逆流」。館長陳之漢也上台助講，要求賴釋放柯文哲。

立法院長韓國瑜則表示，不公平不正義的罷免一定要出來投不同意票；五名藍委上台指出，立委善盡監督、制衡制衡之責，賴清德不高興，竟然就發動大罷免，呼籲選民勇敢站出，投下不同意罷免票，告訴民進黨「我們比你更愛台灣！」

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