中共狂打大罷免 IORG：刻意引發激化對立

台中6罷團從文心森林公園出發與反共護台晚會集結。（記者廖耀東攝）

2025/07/13 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕大罷免投票將至，專門研究錯假訊息的「台灣資訊環境研究中心」（IORG）最新報告指出，中共官媒藉大罷免事件，強化賴清德總統、民進黨政府、大罷免支持者及台灣民主負面形象。報告並揭露所謂「大罷免不正當」、「大罷免不可通過」的資訊操弄的操作戰術。

IORG發佈報告，彙整、分析今年上半年期間提及「大罷免」的華語文本。包括中共官媒宣稱大罷免由賴清德及民進黨政府主導，是不尊重選舉結果呈現的民意、撕裂台灣社會的政治鬥爭，顯示「綠色恐怖、獨裁」本質。

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報告強調，全國各地由公民發起的罷免連署具有強烈草根公民運動色彩，許多反對大罷免的論述將大罷免扭曲為「執政黨主導、奪權、獨裁的政爭」，是一種偏離實情、否定公民自主性、帶有陰謀論色彩的資訊操弄。

IORG並對民眾提出行動建議，提醒留意接收訊息內容是否呼應中共世界觀、是否以資訊操弄宣稱「大罷免不正當」「大罷免不可通過」。IORG並提醒，不要相信、不要散播「作票」謠言、陰謀論。相關資訊操弄論述於投票日前、投票結束後可能出現更多。這不僅腐蝕公眾對選舉公正、民主制度的信任，也可能觸法。

此外，IOGR指出，各項資訊操弄論述中，還宣稱大罷免通過就會對民生、區域和平穩定造成負面影響。但二者之間並不存在必然因果關係，也沒有「零和」關係。例如中共及其協力者這次經常宣稱台灣政府「只顧罷免、不顧民生」、「罷免通過、就會戰爭」。

報告還說，Threads為大罷免輿論「主戰場」，不少刻意引發情緒、激化對立可疑帳號。民眾應根據帳號貼文內容、行為判斷其真實性。事實上，匿名Threads帳號可能是機器人，可能由敵對勢力、公關公司、協力者（受雇者）控制，可能挪用他人真實資訊，或以AI生成意欲營造的人物設定。

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