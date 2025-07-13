中國官媒炒普發現金 綠：介罷再升級

立法院院會三讀通過國民黨團提出規模5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，普發現金一萬元。（資料照）

2025/07/13 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院三讀通過國民黨團版特別條例後，有專家觀察到，中國官媒「今日海峽」旋即操作普發現金、台電撥補等議題，論述與國民黨立委相同。民進黨立委也示警，中國對台認知作戰不斷升級，先透過在地協力者散布訊息，再由官媒擴大，企圖介入大罷免、影響台灣民主。

立法院十一日三讀通過特別條例後，「今日海峽」便在社群平台發文稱，「賴清德不知道發一萬新台幣能用多久？但是我知道大約可以用十個月的電費」，並附圖卡說，「發補台電，一千億元給的是台電不是員工，補發一萬，員工和大家都能拿到一萬元」。

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「老共出手了，親自指導操作認知角度」，一名熟悉認知戰的人士表示，國民黨立委也出現與「今日海峽」的相同論述，而「今日海峽」的背後，就是福建省廣播影視集團，其製作的海峽系列，專門對台操作錯假認知及統戰。

藍委也出現相同論述

該人士並引「台灣資訊研究中心」最新研究，揭露今年一到六月期間，中共藉操弄民生議題等六項戰術，擴大資訊操弄傳播效果，包含連結大罷免與民生、經濟發展、塑造政府顧鬥爭不顧民生、不顧經濟發展的形象。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪說，黨內早已預料中國介入罷免投票，其慣用的介選手法將如法炮製，包括透過輿論宣傳和軍事威脅，製造社會不安；施壓台商返台投票，影響選舉結果；不排除中共提供資金協助，影響罷免運作。

吳思瑤進一步分析，中國介罷手法不斷變形與升級，這次更提前操作認知作戰，形成一條龍式的供應鏈，串聯中媒、港媒、國台辦的說法，台灣在地協力者、以及國民黨立委的論述幾乎出自同一個中央廚房，目的是攻擊民進黨和罷免行動，而這種趨勢越接近投票日將更加明顯。

民進黨立委沈伯洋則表示，中國此類手法其實很常見，通常不會直接製造陰謀論，而是先由台灣的名嘴或在地協力者先製造相關言論，隨後中國官媒再大量引用。如此一來，反而台灣成為源頭，中國僅扮演擴大者的角色。

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