漢光本週操演濱海灘岸、縱深防禦戰

駐地在南部的海軍陸戰隊99旅官兵，昨搭乘軍用卡車等各型車輛抵達桃園市龜山區陸戰隊66旅營區。（記者謝武雄攝）

2025/07/13 05:30

〔記者方瑋立、謝武雄／綜合報導〕史上最長的「漢光四十一號」實兵演練今將進入第五天，國防部想定共軍已從灰色地帶襲擾和針對性軍演，推進至企圖以聯合火力打擊和登陸作戰犯台階段；國軍將以聯合反登陸作戰、整體防空作戰及遠距精準打擊反制，並在本週起進入濱海灘岸作戰、縱深防禦和持久作戰，同時扣合二○二五城鎮韌性演習，建構全社會防衛韌性。

陸戰隊99旅北上協防大台北

根據國防部想定，共軍威脅已從灰帶襲擾升級「由演轉戰」，將企圖以聯合火力打擊和登陸作戰犯台，針對敵可能登陸作戰行動，國軍已針對重要河、港口及紅色海灘進行阻絕與守備部署。

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為確保整體防空作戰及遠距精準打擊戰力無虞，國軍全台北中南各地多數飛彈車已機動至戰術位置待命，包括被目擊在台北河濱公園放列的愛國者飛彈系統，台中也有我國最新獲裝的海馬士多管火箭車、陸射天劍二型防空飛彈等部署，桃園二一砲指部今天也將實施短程防空飛彈演練。

代號「鐵軍部隊」的海軍陸戰隊九九旅昨下午已提早快速向北機動增援，官兵乘坐軍用卡車、指揮車、各式裝備車輛及救護車等約卅輛，於昨晚抵達北部戰術地點，預判將在可牽制共軍登陸部隊的優勢位置待命，隨著共軍對我北部地區威脅加劇，也可能增援首都圈與陸戰六六旅並肩作戰。

此外，面臨共軍船團逼近的威脅，國防部也規劃十四日首次在網路直播海軍防禦性布雷操演，向國人展示近年籌獲新式快速布雷艇的建軍成效。

今年度漢光演習採「有想定、不劇透」的實戰化原則進行，前四天向前新增的灰帶襲擾應處階段已告一段落，不過有別於以往演習往往結束於「灘岸殲敵」階段，今年將往後推進至聚焦城鎮防衛的縱深防衛，並與地方政府韌性演習結合，軍民齊心建構全社會防衛韌性，達成持久作戰的條件和目標。

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