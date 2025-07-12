基隆林沛祥列政績 綠議員批「割稻尾」

民進黨新北市議員卓冠廷（右四）昨到基隆安樂市場，與議員、罷團「基隆絕沛」掃街發文宣。（記者俞肇福攝）

2025/07/12 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市立委林沛祥罷免案七月廿六日投票，林沛祥在社群媒體臉書貼文，他上任一年多來，爭取國道一號拓寬等交通建設四大政績，從中央到地方，他都站在第一線，為基隆市民打拚。民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪紛紛抨擊，林沛祥講半天的政績就是在吹牛、「割稻尾」，很多都是民進黨前基隆立委蔡適應的努力。

林沛祥︰一年多來都站在第一線

林沛祥昨在臉書說，這一年多來，他都站在第一線，為基隆市民打拚。基隆的改變還在持續，列出四項政績。他指出，這是大家一起努力的成果。包括成功爭取二○八八B、二○八八C加開班次與路線，縮短通勤時間，實現準時上班、早十五分鐘回家；成功爭取十億電動公車全面汰換，讓基隆成為全台第一個無碳城市。爭取國道一號汐止至五堵拓寬工程、延長路肩開放時段，讓尖峰時段的車潮能夠紓緩；推動財政劃分法修法，每年為基隆多爭取七十五億元中央財政資源投入建設。

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卓冠廷︰林替中國講話 該被罷免

另外，新北市議員卓冠廷昨天上午到基隆力挺罷免，他與基隆絕沛志工及多名民進黨市議員到安樂市場拉票，卓冠廷說，林沛祥好像很親民，但他上任一年多的時間，不好好替國人在立法院審查預算，還替中國講話，成為傅崐萁的附庸，是這次要被罷免的重要原因。

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