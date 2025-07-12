《發起文山退葆》林老師︰怕孩子不知何謂自由

2025/07/12 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免最後衝刺階段，各地罷團仍持續奮戰中，台北市罷免藍委賴士葆團隊「文山退葆」發起人林老師昨透過社群平台發文，分享自己過去在上海待過十幾年，生活看似優渥卻不自由，屢屢看見對台灣的謠言，發現台灣一點點被侵蝕，因此決定回來，怕有天孩子再也不知何謂「自由」。

上海生活舒適 卻沒自由

林老師說，一九九九年到二○一六年是一段令人掙扎的時光，他在上海雖然收入優渥、生活舒適，表面上什麼都好，但每天看著新聞播報一樣的謊言，看著人民沉默、低頭、習慣被管制生活上的種種不自由，就這樣過了十六年，可是他心裡越來越清楚，那裡不是他的家。

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林老師忘不了二○一四年太陽花學運時，他在微信上看到對太陽花的謠言，針對台灣立法院的新聞報導，惡意扭曲，留言區一片叫好，裡面充斥了一堆中國假帳號，當時他心頭一震，發現家園正一點點被侵蝕。

於是，林老師回台灣，並投入民防工作，學習保護自己與家人，因為他相信，如果不守住，這塊土地真的會被中國併吞，二○二五年，他再次感受到危機，國會變了、憲政被踐踏，因此要站出來投下同意罷免。

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