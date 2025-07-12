尷尬！ 王鴻薇生日許願 脫口「大罷免大成功」

台北市長蔣萬安（右）昨日陪同國民黨立委王鴻薇（左）路口拜票。 （記者羅沛德攝）

2025/07/12 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕距離七二六大罷免首波投票進入倒數二週，台北市長蔣萬安昨天一早陪著藍委王鴻薇站在南京東路、吉林路口進行街講，回防本命區，王鴻薇在受訪時脫口，七月十日生日許願「大罷免大成功」，經旁人提醒後旋即更正「大罷免大失敗」，氣氛一度尷尬；晚上二人再到遼寧夜市掃街，沿途受到民眾熱烈歡迎，但仍有零星民眾嗆聲「大罷免大成功」。

蔣萬安早上站台 晚上再度合體

王鴻薇昨天上午受訪被問到生日願望，她說第一個就是「大罷免大成功」，回神後連忙改口「大罷免大失敗」。針對新北市消防員殉職，過去提案刪除消防防護預算又被重提，她強調當時已澄清，反批民進黨不斷拿餿掉的東西造謠，代表沒戲可唱。

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身穿「我不同意」短袖T的蔣萬安指出，王鴻薇非常認真，中山區多項服務建設，皆親力親為辦理會勘，跟台北市政府合作無間、問政績效有目共睹，不能讓優秀立委被罷免，呼籲民眾七二六一定要站出來投下「不同意罷免」，希望台北市五名藍委都能挺過難關，絕對不同意賴總統和民進黨，一步步侵蝕台灣寶貴的民主。

白天才碰面的二人，不到十二小時又齊聚遼寧夜市掃街，王的團隊也立刻穿上「還稅於民」、「領現金、反惡罷」的背心陪同，王鴻薇、蔣萬安對於民眾合影要求來者不拒，「不同意罷免」看板舉牌者也會適時巧妙地融入背景，還有人昨天正好返台準備投票。

也有牽著孩子的爸爸對普發現金一萬元通過喊讚，王鴻薇應聲對小朋友說，「你也有一萬塊！」她提到，面臨美國貿易戰的經濟衝擊時刻，希望藉由普發現金刺激經濟和消費，大家賺大錢。

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