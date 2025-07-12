3場造勢5區車掃 「台北同意罷」衝刺

台北市議會民進黨團召開「台北同意罷」記者會，會後所有議員一同高喊口號。（記者田裕華攝）

2025/07/12 05:30

最後兩週民進黨宣示與公民同行 「剷除黑芯」今、明辦機車、徒步掃街

〔記者甘孟霖、董冠怡／台北報導〕大罷免首波七月廿六日投票，台北市罷免案尤其具指標性，台北市議會民進黨團昨召開記者會，宣告最後兩週「台北同意罷」衝刺活動，包含三場大造勢以及五區車隊掃街，強調民進黨也是公民一分子，宣示與公民同行的決心。另外，罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」今、明兩天舉辦機車、徒步掃街活動。

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黨團總召︰面對不理性也不退縮

民進黨團總召陳慈惠表示，這次罷免是公民自發性的活動，罷團不論晴雨，堅持掃街站路口、深入街頭巷弄，面對不理性羞辱也不退縮，堅持爭取認同；而民進黨一直是街頭路線出身，從野百合、太陽花、青鳥活動到大罷免，一直都跟公民站在一起，過去這樣，未來也是如此。

造勢活動在16、20及23日舉行

黨團副總召趙怡翔說，三場造勢涵蓋台北市五個罷區，包含七月十六日晚間在港湖區的大湖公園；七月廿日大安文山區景華公園，以及七月廿三日在榮星花園大造勢，涵蓋中山北松山及信義南松山選區。此外，七月廿一至廿五日，分別會在五區進行車隊掃街，依序是大安區、信義南松山、中山北松山、內湖南港，最後一天則是最艱困的文山區。

民進黨議員簡舒培說，系列活動都是由黨團安排，每個議員都成為罷團志工，自己安排場地、路線，以及與罷團聯繫，希望團結所有台派支持者，提醒七二六用選票挺台灣、捍衛台灣民主自由。

簡舒培︰每個議員都成為志工

媒體詢問，活動算是正面對戰近期勤幫藍委站台的台北市長蔣萬安？簡舒培回應，罷免、反罷都是權利，北市五藍委毀憲亂政，去年兩度引發青鳥上街，今年亂刪預算，包含台北市補助款被刪也是藍委沒有捍衛補助款，讓市民無法接受。蔣萬安應向市民報告，為何要挺毀憲亂刪預算的藍委？

另外，針對近期出現前總統蔡英文AI變造影片挺罷免，民進黨團也提醒，罷免衝刺階段中國還是藉由各方式試圖影響，要小心中共無孔不入。

罷徐巧芯 捷運象山站集合出發

「剷除黑芯」今、明掃街活動，週六、週日的機車掃街是同路線，下午二點四十五分在捷運象山站一號出口集合出發，繞行信義區、大安區鬧區、南松山區，預計一．五小時，車掃結束後，接力繼續徒步掃街。

徒步掃街的部分下午四點半起，從松山區八德路二段三四二號起步，沿二段、三段、四段步行至四段六九二號，路程約一小時；明天下午四點半，從信義區基隆路二段一八三號開始，途經信義路五段、莊敬路、松仁路、信義路五段一五○巷十四弄，終點站忠孝東路、松仁路口，路程約一小時。

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