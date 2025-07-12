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    曹興誠辭防衛韌性委員會顧問 府：持續在民間守護國家安全

    聯電創辦人曹興誠表示，現在藍白立委面臨大罷免，無法辯解他們親共賣台的事實，只好拼命移轉焦點，攻擊賴清德、民進黨和公民團體。（資料照）

    聯電創辦人曹興誠表示，現在藍白立委面臨大罷免，無法辯解他們親共賣台的事實，只好拼命移轉焦點，攻擊賴清德、民進黨和公民團體。（資料照）

    2025/07/12 05:30

    〔記者蘇永耀、鍾麗華／台北報導〕聯電創辦人曹興誠原本被賴清德總統聘任為「全社會防衛韌性委員會」顧問。總統府昨表示，曹興誠於六月廿六日舉行委員會第三次委員會議之時，已向總統懇辭委員會顧問，曹也向總統表達，他會持續在民間守護國家主權與安全，提升國防、民防、心防的工作。

    府方人士表示，曹興誠長年關心國家安全與社會韌性，自一一三年九月起，擔任總統府全社會防衛韌性委員會顧問，提供政府建言。委員會第一屆委員及顧問聘期已於一一四年五月十九日屆滿，曹因個人因素婉復續任，並無媒體所提解除職務情事。未來將一本初衷，為台灣貢獻心力。

    賴總統於去年成立全社會防衛韌性委員會。目前聘任國防安全研究院董事長霍守業、全聯董事長林敏雄擔任顧問。

    曹興誠昨天對外表示，現在藍白立委面臨大罷免，無法辯解他們親共賣台的事實，只好拼命移轉焦點，攻擊賴清德、民進黨和公民團體。中共國台辦的朱鳳蓮跳出來，呼籲台灣人停止大罷免，證明國民黨已經淪為中共的走狗，因此中共要幫他們恐嚇台灣人。

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