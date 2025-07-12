幽靈連署案 基市府：跨局處檢討不寬貸

基隆市政府針對民政處前處長張淵翔等人疑似濫用戶政系統遭起訴一案，基隆市政府昨表示，面對個資疑遭濫用的情況，絕不容許也不會寬貸，市府展開跨局處檢討。（記者俞肇福攝）

2025/07/12 05:30

〔記者俞肇福、林嘉東／基隆報導〕基隆幽靈連署案，檢方昨起訴基隆市政府前民政處長張淵翔等七人。基隆市政府表示，尊重司法調查結果，市府秉持「依法行政」為最高指導原則，面對個資疑遭濫用，絕不容許也不會寬貸，已即刻啟動相關改革；相關涉案人員均已離職，民政處、政風處等也已完成跨局處檢討，並研議在戶政系統增設「查詢原因欄」，強化權限控管與稽核機制。

罷團籲林沛祥道歉

罷免團體「基隆絕沛」領銜人陳青逸指出，國民黨立委、國民黨基隆市黨部主委林沛祥至今沒有為此案道歉，也沒有負起政治責任。他認為林沛祥不適任立委，更不適任國民黨基市黨部主委，並呼籲林沛祥出來道歉。

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陳青逸另指出，起訴書提到，今年三月十日，吳國勝曾邀基隆市長謝國樑偕同張淵翔，到基隆市黨部開會，謝國樑、張淵翔當天與吳國勝商議罷免案的走向後，謝國樑就離開黨部。陳青逸說，謝國樑是否應該出來對外界說清楚，他在會中到底說了什麼，為何可以全身而退？

檢指謝國樑無證據涉案

對陳青逸的指控，謝國樑並未回應。基隆地檢署七日上午曾以證人身分傳喚謝國樑說明，並密訊二小時。檢方認定，吳國勝在啟動罷免鄭文婷、張之豪期間，確實有找謝國樑在黨部開會，研議如何達到連署門檻與罷免走向，但檢方經比對被告、證人供證述後，並無足夠證據可證謝國樑對「第一階段提議人名冊抄寫計畫」、「補提階段重謄及濫用戶役政系統查核計畫」等，有所指示、共謀或參與。

林沛祥：尊重司法

林沛祥則表示，他的一貫立場就是尊重司法毋枉毋縱。但是，他要呼籲，檢調機關應該一視同仁、公正辦案，不能差別辦案，要讓司法公正能夠被人民相信。

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