本報「官我什麼事」專訪》謝佩芬：國合會新計畫 助菲強化災後韌性

國合會副秘書長謝佩芬接受本報「官我什麼事」專訪。（記者陳品妤攝）

2025/07/12 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣與菲律賓近日在政府官員交流限制、免簽證等多個領域有所突破，外交部所轄國合會近期也著手推動「菲律賓強化社區準備以減緩緊急災難期間健康風險計畫」。國合會副秘書長謝佩芬表示，盼透過這次合作，未來創造更多台菲交流的機會。

謝佩芬接受本報「官我什麼事」專訪指出，在地理位置、自然環境條件、種族連結等方面，菲律賓與台灣都有很多相近性，兩國過去在防災議題上也有許多合作計畫；受到氣候變遷影響，菲律賓常有颱風、水災、乾旱等天然災害，根據調查，菲律賓連續十六年在一九三國中，被評價為最容易受到災害影響的國家。

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盼創造更多台菲交流機會

謝說，菲律賓政府已有制定「二○二○─二○三○年國家減災管理計畫」，但落實到地方層級，遇到資源不足、醫療機構能力不足等問題，國合會六月起推動為期十八個月「菲律賓強化社區準備以減緩緊急災難期間健康風險計畫」，著重災後應變的健康風險，希望能補足菲國計畫的不足，執行期間也會派台灣專家赴菲交流。

這項計畫與近期廣受各國政府關切的韌性呼應，謝佩芬說，希望能增加菲律賓地方醫療院所控制健康風險評估的能力，包含災後病媒蚊積水處理等，並建構地方政府官員及醫療機構人員的能力，也計畫協助菲律賓建立針對大眾宣傳資料。

謝佩芬表示，該計畫與深耕菲律賓多年的天主教救濟會合作，希望加強菲律賓首都馬尼拉第一區的醫療院所防災後應變能力，更有效控管風險，也期盼透過這次合作，未來創造更多交流的機會。

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