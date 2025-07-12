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    漢光41號演習day3》徵用民間貨卡 柏鴻輝：驗證平戰結合

    國防部副部長柏鴻輝（右四）昨在新北市板橋視導國軍第三作戰區自強演習，本次演習徵用民用六輛三噸半貨車一字排開。（記者方瑋立攝）

    國防部副部長柏鴻輝（右四）昨在新北市板橋視導國軍第三作戰區自強演習，本次演習徵用民用六輛三噸半貨車一字排開。（記者方瑋立攝）

    2025/07/12 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「漢光四十一號」演習今進入第四天，國防部副部長柏鴻輝昨視導第三作戰區同步進行的「自強四十一號演習」時強調，十天九夜的漢光演習是以「平戰結合」概念進行，主要目標是打造全社會防衛韌性，不管天災或戰爭，社會都能夠持續運作，讓敵人知道我們有準備，就不敢貿然犯台。

    打造全社會防衛韌性

    國軍第三作戰區昨實施每年與漢光、同心演習同步的「自強演習」，與新北市政府合作進行作戰物資徵購、徵用作業，六輛民間三噸半貨車在新北市板橋四三五藝文特區一字排開。柏鴻輝赴現場視導並一一訪問貨車司機，也與全動署副署長吳來益少將討論如何讓徵用作業最佳化，例如省下集合的耗時、耗油，直接送達需求目標位置附近等。

    柏鴻輝受訪說，漢光四十一號演習十天九夜，採「無腳本」方式實施，也盼落實與國外交流汲取的諸多「平戰結合」概念，主要目的是打造全社會防衛韌性，希望未來不管是天災或不幸發生戰爭，都能維護社會的持續運作。他強調，尤其是中國每天以灰色地帶衝突襲擾我方的情況下，身為國民必須團結起來，讓敵人知道，我們有準備、不是好欺負的，令其不敢貿然犯台。

    至於「無腳本」為何仍有提前集合的計畫，柏鴻輝說，無腳本是指可以應對所有極端想定下的「臨機狀況」，而非雜亂無章。中國「由演轉戰」並非不可能，戰爭絕非線性發展，但敵人進攻的節奏還是有其戰術和戰略，國軍也會依照其方式訂定台灣的防衛計畫。演習的目的就是檢討和精進，並發現問題的核心，在秉持尊重專業的前提下，驗證民、物力等資源動員、調度是否有效並符合部隊需求，國軍會就部隊實需、徵用時間及位置，結合實際情況調節應變，持續檢討精進。

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