漢光41號演習day3》召員大雨中接戰 F-16不熄火熱加油

陸軍六軍團二○六旅戰支連召員們在臨戰訓練中，加強戰傷救護演練。（記者周敏鴻攝）

2025/07/12 05:30

〔記者周敏鴻、劉禹慶／綜合報導〕國軍「漢光四十一號」演習實兵演練昨進入第三天，陸軍六軍團二○六旅戰支連前往桃園市蘆竹區德林寺進行臨戰訓練，「同心卅五號」教育召集訓的召員們全副武裝，模擬敵軍小規模部隊侵擾，立即應變接戰，過程中空包彈爆炸聲四起、煙霧瀰漫，加上逼真的戰傷救護，盼能有效提升每一位召員的作戰能力。

空軍第五聯隊昨日上午也在花蓮基地執行F-16戰機熱加油作業，空地勤人員在緊急狀況下配合進行油料補充，戰機隨即再次升空執行任務，展現空軍持續作戰能力。

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二○六旅戰支連是戰鬥支援單位，武器以T91步槍、輕機槍為主，召員們昨天上午於大雨中，持步槍執行戰鬥任務，在空包彈槍聲頻傳的模擬戰場上，組織陣線開槍與敵軍駁火，過程中還有召員模擬中彈受傷後，由其他召員用擔架帶他離開接戰區域。

二○六旅長上校陳龍豪說，戰場上會有戰損，搶救須把握黃金時間，所以不論是對召員或現役部隊而言，戰傷救護演練都非常重要；演習中也加強「縮短距離」演練，期許各專業排組恢復戰力時，能有默契地互相協調以最快能再度投入戰爭。

澎湖反特攻 機步營協防軍港

陳龍豪補充，這次二○六旅全旅動員是教育召集的革新，徵集超過三千名兵力，驗證了動員能量，而十四天的訓練，包括提升召員的專業專長、武器射擊、作戰計畫演練等，都能得更多資料，作為後續精進部隊戰力的方向。

漢光演習前天深夜也於澎湖地區執行測天島反特攻應援作戰任務，由戰備部隊派遣CM21甲車等兵力，深入測天島海軍基地，協同駐地單位聯合作戰，清除來犯敵軍，展現高戰備能力。

擔任守方的第一作戰區表示，此次任務以「實戰化」為目標，模擬敵特攻小組滲入軍港設施進行破壞，澎防部機步營接獲命令後，所屬戰車、兵力，快速機動移往測天島，立即與駐地守備部隊實施任務交接，並編組聯合防護網，執行港區封鎖、偵巡警戒、要點防衛及打擊滲透，以確保重要設施安全，展現快速反應與縝密協調能力。

空軍第五聯隊昨日上午於花蓮基地執行F-16戰機熱加油作業，空地勤人員在緊急狀況下配合進行油料補充，戰機隨即再次升空執行任務，展現空軍持續作戰能力。圖為加油人員連接油管至戰機加油口。（軍聞社）

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