基隆藍罷綠造假連署案》張淵翔非法查個資 還下指導棋

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉造假連署案，檢方昨依違反個人資料保護法及刑法偽造文書等罪嫌，起訴基隆市政府前民政處長張淵翔（見圖）、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、罷免鄭文婷案領銜人紀文荃、罷免張之豪案領銜人游正義。（資料照）

2025/07/12 05:30

吳國勝50萬、張淵翔40萬、張金發、游正義各15萬交保

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉嫌造假連署案，查出國民黨基隆市黨部前主委吳國勝，找來時任基隆市政府民政處長的張淵翔非法利用戶役政系統查個資，協助將除戶或已遷徙他處的連署人剔除，還跳到第一線下指導棋，要求「微信」上成立「勝之群組」作為彼此聯繫平台，檢方昨起訴吳國勝等七人。

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由於吳國勝、張淵翔、國民黨基隆市黨部仁愛區服務處主任張金發、罷免張之豪案領銜人游正義等四人仍在押，法官昨天下午召開接押庭，逐一訊問四人後，認為四人均坦承犯行，於晚間九時十分分別諭知吳國勝五十萬元、張淵翔四十萬元、張金發十五萬元、游正義十五萬元交保，並限制居住。

張教黨部人員正確填寫名冊

檢方調查，吳國勝在國民黨中央今年一月間啟動「以罷制罷」後，怕趕不及在二月十九日前提交罷免鄭文婷、張之豪提議人名冊，於「第一階段提議人名冊抄寫計畫」中，指示各區黨部服務處主任抄寫黨員名冊偽造連署，因提議人若死亡與筆跡重複，遭基隆市選委會退件；吳為使罷免案順利進入第二階段門檻，三月十日邀基隆市長謝國樑、張淵翔與黨部人員在基隆市黨部商議如何因應；會中，吳與張共同規劃「補提階段重謄及濫用戶役政系統查核計畫」，由張淵翔先教導黨部人員如何正確填寫提議人名冊，與重新抄寫尚未送出的提議人名冊以免出錯，再由張利用戶役政系統核對尚未提交提議人名冊的個人資料是否正確，確保第二階段能順利通過門檻。

要求在「微信」成立群組聯繫

隔日，張淵翔請吳國勝，責成紀文荃在手機通訊軟體「微信」上成立「勝之群組」（群組成員有吳國勝、張淵翔、游正義、張金發、紀文荃等人），作為「補提階段重謄及查核計畫」聯繫平台；當晚，張淵翔就至基隆市黨部指導黨部幹部如何重新謄寫偽造提議人名冊，並在「勝之群組」中張貼「謄寫三步驟」訊息，提醒張金發、游正義應如何重謄外，還要求紀文荃、游正義分別交給他仁愛區、安樂區的提議人名冊。

協助剔除遷徙或除戶連署人

張淵翔收到仁愛區、安樂區提議人名冊後，再指示基市中正戶政事務所前主任江鑒育、課員林信宏，與安樂戶政事務所主任林芬芸、課員林信宏，分別利用戶役政系統，協助剔除仁愛區、安樂區提議人名冊中除戶或已遷徙他處的連署人，助藍營罷免民進黨市議員進入第二階段連署。

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