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    張智倫若隱匿資產 預計裁罰230萬至270萬

    國民黨立委張智倫遭爆料，妻子彭涵自二○一八年六月於美國加州購買一戶獨棟住宅，未在「公職人員財產申報表」申報，疑隱匿海外資產。（資料照）

    國民黨立委張智倫遭爆料，妻子彭涵自二○一八年六月於美國加州購買一戶獨棟住宅，未在「公職人員財產申報表」申報，疑隱匿海外資產。（資料照）

    2025/07/12 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨立委張智倫夫妻遭爆隱匿海外資產，據「公職人員財產申報法」，公職人員「故意隱匿財產」，依法可處罰鍰，若財產價值未超過新台幣二○○萬元，可裁處廿萬元，若超過二○○萬元，每增加一○○萬元，加罰十萬元；睿于法律事務所主持律師秦睿昀分析，張智倫妻子彭涵的美國房產現值約新台幣二五○○萬元至二九○○萬元，預計裁罰金額在二三○萬元至二七○萬元間。

    秦睿昀表示，依規定，只要是本人、配偶或未成年子女名下的海外資產，包括不動產、存款、有價證券、債權、投資等，皆須填報，且須以詳細金額為準，就連加密貨幣等資產，也屬財產申報範圍。

    國民黨立委李彥秀今年二月也爆出涉嫌多筆美國房產申報不實、未申報等爭議，被指一九九四年到二○○二年間在加州爾灣有買賣房產紀錄，卻未如實申報，李彥秀坦承疏未申報，並願面對行政裁罰，此案監察院已正式立案展開查核。

    據了解，監察院查核、調查多為半年時間，中間還要看當事人是否提出申訴，若提申訴，裁罰時間還會延後，若李彥秀無申訴，預計最快裁罰金額年底出爐。

    民進黨立委蘇震清過去也被監察院認定故意隱匿財產、不實申報，達一億二四七六萬多元，遭裁罰四○○萬元；雖然蘇不服興訟抗罰，但被台北高等行政法院認定裁罰並無違誤，判敗訴。

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